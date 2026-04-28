Jaén activa el dispositivo en fase 0 de preemergencia por las tormentas de esta tarde

Jaén, 28 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Jaén ha activado en la tarde de este martes el dispositivo en fase 0 de Preemergencia ante la tormenta que ha provocado una veintena de incidencias y la inundación de algún vado y carretera local, principalmente en la zona de Los Puentes y la Vega de los Ríos, donde se vigila la crecida del nivel de los ríos.

Una dotación de bomberos, varias patrullas de Policía Local y tres equipos de Protección Civil se han encargado en la tarde de hoy de recorrer las principales zonas de la Vega de los ríos para que, en caso de necesidad, hubiera de atenderse alguna incidencia.

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El alcalde, Julio Millán, que ha acompañado al dispositivo de Policía Local, Protección Civil y Bomberos, ha señalado en un comunicado que “las lluvias registradas en Los Villares que, como es sabido, dejan poco margen de reacción en su llegada a Los Puentes, han llevado a activar al dispositivo de control de estas zonas también siguiendo las indicaciones del 112 y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.

Según Millán, el Sistema Automático de Información Hidrológica (Saih) ha registrado puntos de crecida del cauce de los ríos hasta rozar el nivel naranja en las inmediaciones del Puente Jontoya, razón por la cual se activó esta fase del plan.

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Las zonas de Valerín y Los Vadillos, algunas en las que las lluvias han saltado determinados vados, están siendo vigiladas por Policía Local así como las viviendas de los cauces, a la espera de que la corriente baje su intensidad, ya que parece que, de momento, no se esperan lluvias de intensidad pero hay que esperar a que los cauces recuperen su normalidad”.

También se ha visto afectada la carretera entre el Puente de la Sierra y el Jontoya, donde el barro ha invadido la calzada. Efectivos de la Diputación trabajan a esta hora para dejarla completamente transitable. Del mismo modo, los bomberos han retirado también barro y restos de muros de algunas zonas de la Vega.

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En la capital, las incidencias se registran en algunos garajes, atenciones que han requerido la movilización de algunos efectivos de bomberos sin mayor relevancia.

Y en otros puntos de la provincia se han registrado inundaciones en municipios como Jamilena, Lahiguera o Arjona. En estas dos últimas localidades, se ha cortado la carretera local que une a las dos poblaciones. EFE

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