Espana agencias

Fiscalía pide 12 años de cárcel a tres acusados de incendiar dos viviendas en Arnedo (La Rioja)

Guardar
Imagen R5AMWOCOI5BDDM3LZZZREZYGOA

La Audiencia Provincial juzgará este miércoles, 29 de abril, a tres acusados (de 30 y 31 años en el momento de los hechos) a los que el Ministerio Fiscal pide doce años de cárcel, a cada uno, acusados de incendiar dos viviendas en Arnedo.

Los hechos ocurrieron sobre las 16,30 horas del 6 de julio del año 2020 cuando F.J.I; A.D.P; y M.A.I, según relata el escrito de acusación, acudieron a una vivienda en Arnedo.

PUBLICIDAD

Ahí, "de común acuerdo y con ánimo de menoscabar el patrimonio ajeno", le prendieron fuego arrojando al interior "algún objeto o líquido inflamable y/o combustible" que provocó la rápida propagación de las llamas por toda la vivienda, así como la colindante.

En el momento de los hechos, en la vivienda colindante se encontraban tres personas que, con "peligro cierto" para su vida, tuvieron que abandonarla rápidamente debido a la propagación de las llamas.

PUBLICIDAD

El Ministerio Fiscal señala que, además del peligro para la vida de los moradores de las viviendas incendiadas, debido a la estructura de la calle y tipo de construcciones que forman el casco viejo de Arnedo, también se puso en peligro la vida de los moradores de las otras viviendas, a pesar de que no se llegó a causar daño alguno.

Como consecuencia de los hechos se personó en el lugar un equipo de bomberos del CEIS, cuya "rápida actuación" evitó la propagación a otros inmuebles colindantes.

La vivienda que sufrió la agresión, así como la colindante, sufrieron, a causa del incendio, "graves" daños estructurales quedando inhabitables, por lo que se tuvo que proceder a su demolición.

El coste estimado de reconstrucción de ambos inmuebles, según tasación pericialmente practicada, asciende a 194.299,78 euros, concreta la acusación pública.

Para el Ministerio Fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de incendio con peligro para la vida de las personas. Les pide a los acusados indemnizar de forma directa, y solidaria, a los dueños de las viviendas con 194.299,78 euros.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El jurado declara inocentes a los dos acusados de un asesinato en Chiclana (Cádiz) en 2022

El jurado declara inocentes a los dos acusados de un asesinato en Chiclana (Cádiz) en 2022

John Banville: "Cuando el arte se propone cambiar el mundo, se vuelve una cursilería"

Infobae

El lituano Donatas Rumsas pitará el Rayo Vallecano-Estrasburgo

Infobae

La C.Madrid llevará ante la Audiencia Nacional a Puente por no convocar la Conferencia Sectorial en más de tres años

La C.Madrid llevará ante la Audiencia Nacional a Puente por no convocar la Conferencia Sectorial en más de tres años

Víctimas de Adamuz recurren la decisión judicial de unificar las acusaciones de la causa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

Polonia quiere tener su “ejército de drones” inspirado en Ucrania: “Europa estará a salvo de los ataques aéreos”

Rechazan la incapacidad permanente a un conductor que perdió el pulgar izquierdo en un accidente y le cierran la puerta a recibir una pensión de 1.754 euros

Un juez declara improcedente el despido de un mozo de almacén por bajo rendimiento: el trabajador dice que fue por una baja médica

Embargan la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open