Fiscalía pide 12 años de cárcel a tres acusados de incendiar dos viviendas en Arnedo (La Rioja)

La Audiencia Provincial juzgará este miércoles, 29 de abril, a tres acusados (de 30 y 31 años en el momento de los hechos) a los que el Ministerio Fiscal pide doce años de cárcel, a cada uno, acusados de incendiar dos viviendas en Arnedo.

Los hechos ocurrieron sobre las 16,30 horas del 6 de julio del año 2020 cuando F.J.I; A.D.P; y M.A.I, según relata el escrito de acusación, acudieron a una vivienda en Arnedo.

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Ahí, "de común acuerdo y con ánimo de menoscabar el patrimonio ajeno", le prendieron fuego arrojando al interior "algún objeto o líquido inflamable y/o combustible" que provocó la rápida propagación de las llamas por toda la vivienda, así como la colindante.

En el momento de los hechos, en la vivienda colindante se encontraban tres personas que, con "peligro cierto" para su vida, tuvieron que abandonarla rápidamente debido a la propagación de las llamas.

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El Ministerio Fiscal señala que, además del peligro para la vida de los moradores de las viviendas incendiadas, debido a la estructura de la calle y tipo de construcciones que forman el casco viejo de Arnedo, también se puso en peligro la vida de los moradores de las otras viviendas, a pesar de que no se llegó a causar daño alguno.

Como consecuencia de los hechos se personó en el lugar un equipo de bomberos del CEIS, cuya "rápida actuación" evitó la propagación a otros inmuebles colindantes.

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La vivienda que sufrió la agresión, así como la colindante, sufrieron, a causa del incendio, "graves" daños estructurales quedando inhabitables, por lo que se tuvo que proceder a su demolición.

El coste estimado de reconstrucción de ambos inmuebles, según tasación pericialmente practicada, asciende a 194.299,78 euros, concreta la acusación pública.

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Para el Ministerio Fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de incendio con peligro para la vida de las personas. Les pide a los acusados indemnizar de forma directa, y solidaria, a los dueños de las viviendas con 194.299,78 euros.