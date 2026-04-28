Dan Peralbo i El Comboi: "Antes llenábamos los conciertos con un bus de amigos del pueblo"

Guillermo Cabellos

Barcelona, 28 abr (EFE).- En apenas dos años, los catalanes Dan Peralbo i El Comboi han pasado de ser unos auténticos desconocidos a ver su nombre en los carteles de los principales festivales del territorio. "Antes llenábamos los conciertos con un bus de amigos del pueblo", recuerdan ahora los de Torelló (Vic), que hablan con EFE sobre 'Quin goig', su nuevo trabajo.

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Prácticamente de un día para otro, tras la publicación en septiembre de 2024 de 'Dan Peralbo i El Comboi' (Montgrí), el primer largo de la banda, estos cuatro amigos que tocan juntos desde los 12 años se hicieron un hueco en una escena catalana sedienta de ruido.

"Creo que 'Quin goig' (Montgrí) es la continuación del último disco, que funcionó muy bien, y es la confirmación del sonido que adquirimos con ese trabajo", explica ahora el vocalista Dan Peralbo, que sostiene que este segundo LP es "la reiteración de que no fue casualidad".

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Para el músico, en Cataluña "también debería haber un espacio para que grupos de rock y de música orgánica puedan tocar y vivir de esto", una sentencia que nace de la comparación con el resto de España, donde una nueva ola de rock guitarrero, comandada por Carolina Durante, se está haciendo fuerte en el panorama.

"Creemos, porque tenemos la confirmación del primer disco, que todavía hay margen, todavía hay pared por escalar y más gente a la que llegar", analiza el cantante, que ve en el nuevo álbum un "rock más grueso" que no pierde su "esencia pop".

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"Siempre juegan estos dos universos, y creo que eso es lo que engancha, lo que gusta. Me hace mucha gracia porque tenemos dos tipos de público: al que le gustan estas canciones más popis, más tranquilas, y a los más gamberros, que les van las más punkis", sigue Peralbo sobre un disco que tiene la celebración y la fiesta como eje central.

Es precisamente esa dualidad, que en este disco se juega en temas como 'Ai ai ai quin goig que fas' y 'El Comboi', por tomar dos ejemplos meridianos, la que ha arrastrado a sus bolos a una gran cantidad y variedad de público.

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"Con el anterior disco contábamos con dar un concierto en la Jazz Cava de Vic, otro en el Heliogàbal de Barcelona y poco más, pero de repente desde el sello nos dijeron que teníamos que hacer un Apolo 1. Siempre ha sido algo muy orgánico y nunca nos lo hemos terminado de creer", explica Peralbo.

"Antes llenábamos los conciertos con un bus de amigos del pueblo. A todos los bolos venía un bus de Torelló, pero de repente, resultó que ya no hacía falta que vinieran, que ya teníamos a gente de aquí y de allí que nos seguía y se sentía algo muy bonito. Por eso creo que aún hay margen", sigue el cantante.

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El otro gran cambio respecto a 'Dan Peralbo i El Comboi' es que, precisamente, Dan Peralbo era el protagonista de ese primer largo: cantante, compositor y cara del proyecto; algo que ha cambiado tras la confirmación de El Comboi –Ret, Piti y Jimmy– como parte del grupo y no una mera "lapa".

"Ahora somos una banda, trabajamos como una banda y las canciones están compuestas entre todos, algo que se demuestra también en la portada del disco, en la que salimos los cuatro", analiza Peralbo, que cuenta que lleva tocando desde los 12 años –ahora tiene 28– con estos mismos músicos, sus amigos del instituto.

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Además, el artista lamenta que, cuando tenían su primera formación, existían otros "6 o 7" grupos de chavales en Torelló, mientras que hoy no hay ninguno.

"Cuando éramos jóvenes, levantabas una piedra y salían tres grupos. Supongo que tiene que ver con que durante muchos años no ha habido referentes", analiza el músico sobre la última década musical en Cataluña, marcada por el género urbano.

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Pese a reivindicar sus raíces rurales, tanto Peralbo como sus tres compañeros aseguran que no les gusta actuar en Torelló: "Es muy complicado tocar delante de padres, tíos, exnovias… te sientes muy juzgado. En cambio, tocar en sitios donde no te conocen de nada tiene una magia diferente; vas a darlo todo y puedes hacer el tonto como quieras".

A esto, Dan Peralbo i el Comboi añaden que les encantaría salir a tocar por el resto de España, pese a ser conscientes de la barrera idiomática.

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"Es complicado salir fuera cantando en catalán, aunque no debería ser así, porque, al fin y al cabo, somos un país y el circuito tendría que ser tanto de Madrid hacia aquí como de Barcelona hacia allá", reflexiona Peralbo, que pide más oportunidades en festivales estatales y sentencia que "se tendría que fomentar más la música en catalán en todo el país".

Por lo pronto, a Dan Peralbo i el Comboi se les podrá escuchar en verano en distintos ciclos catalanes, como son el Strenes de Girona el 1 de mayo, el Ítaca el 19 de junio, el Vida de Vilanova i la Geltrú el 2 de julio o el Cruïlla el 10 de julio. EFE

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