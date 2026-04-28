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Esteban suspende una cita mañana en Moncloa por una falta de respeto "indecente" del PSE

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Bilbao/Madrid, 28 abr (EFE).- El PNV ha anulado una reunión que mañana iba a mantener el presidente del partido, Aitor Esteban, con el Gobierno después de que los socialistas publicaran en sus redes una foto del líder jeltzale que han considerado una falta de respeto "indecente".

"No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente", ha afirmado en X el PNV al tiempo que informa de que la cita de Esteban en Moncloa, con un interlocutor no concretado, queda anulada.

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Fuentes de Presidencia del Gobierno han asegurado que el presidente Pedro Sánchez no tenía previsto reunirse este miércoles con Esteban en Madrid, si bien no han aclarado si en la agenda de Moncloa figuraba algún encuentro del dirigente del PNV con otro miembro de su gabinete.

En una entrevista, el presidente del PNV ha afirmado que las negociaciones respecto al nuevo estatus vasco "avanzan", frase que ha sido comentada en sus redes por los socialistas vascos acompañada por una foto generada con inteligencia artificial de un trajeado y sonriente Esteban lanzándose en plancha a una piscina mientras varias personas aplauden y se ríen.

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En el texto, los socialistas afirman irónicamente: "¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas".

Los socialistas vascos añaden que "la defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad. Con estos ingredientes, el PSE-EE será el primero en la tarea, pero sin partidismos ni cálculos electorales".

Preguntada en los pasillos del Congreso, la portavoz del PNV en la Cámara baja, Maribel Vaquero, ha señalado que la reunión se ha anulado por el trato que se ha dado a su formación y a su presidente y la crítica que ha hecho el PSE sin "ningún tipo de justificación".

Ha agregado, visiblemente molesta, que la crítica es legítima pero no se puede -ha dicho- "dar ese trato al Partido Nacionalista Vasco".

Sobre con quién era la reunión prevista en Moncloa, ha indicado que como el encuentro no se va a realizar "da igual ya con quien era". EFE

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