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Esparza (UPN) manifiesta que "Sánchez no quería un acuerdo con Bildu" en Navarra en 2019

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Pamplona, 28 abr (EFE).- El portavoz de UPN, Javier Esparza, que comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas del Gobierno de Navarra que se celebra en el Parlamento Foral, ha manifestado que "ni Pedro Sánchez ni Iván Redondo querían un acuerdo con Bildu" en Navarra en 2019.

Durante su intervención Esparza ha explicado que se reunió con Sánchez en Moncloa "un día antes de que lo hiciera Uxue Barkos", presidenta de Navarra en aquel momento, para negociar la transferencia de Tráfico. "Me pidió discreción y hasta hoy la he tenido. Establecemos un primer contacto con el PSOE. A mí se me da el contacto directo con Iván Redondo (exdirector del Gabinete de Presidencia), establezco una relación y vamos hablando del futuro".

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En 2019 en Navarra UPN concurrió a las elecciones junto con el PP y Ciudadanos, bajo la fórmula de Navarra Suma. "Se adelantan las elecciones generales y Ciudadanos se cree que puede superar al PP y decide no llegar a ningún acuerdo con el PSOE. Por eso tampoco hay acuerdo en Navarra".

En la Comunidad Foral, según Esparza, "el PSOE intenta alcanzar un acuerdo que al final alcanza con Geroa Bai, Podemos, I-E y el apoyo de EH Bildu. Ni Sánchez ni Redondo querían el acuerdo con Bildu".

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Además, ha añadido que, según lo que a él le trasladaban desde Moncloa, "se iba a hacer una comisión gestora en Navarra para quitar a (María) Chivite y (Ramón) Alzórriz. (Javier) Remírez era uno de los que podía dirigir aquella gestora, también Guzmán Garmendia. Al final Santos Cerdan impone su criterio y Sánchez le dice 'haz lo que quieras con Navarra'".

En este contexto, ha dicho que se reunió con Cerdán, siempre para negociar el Gobierno Foral.

También ha explicado que se reunió con Félix Bolaños y Santos Cerdán en el despacho del primero para negociar la Reforma Laboral. Tras aquella reunión presencial, "la negociación después se hizo por teléfono".

"Nosotros anunciamos el acuerdo. Ese acuerdo estuvo en el aire hasta las 19:00 horas de aquel día. Incorporamos que se acabara con los 'ongietorris' (actos de bienvenida a los terroristas que salen de la cárcel) y al principio se nos dijo que no". Con el mensaje de que sí se aceptaba anunció el voto favorable, ha añadido. EFE

(Foto)

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