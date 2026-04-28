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El Victoria al borde del descenso en Honduras tras perder 2-0 ante Génesis

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Tegucigalpa, 27 abr (EFE).- El Victoria quedó este lunes al borde del descenso a la segunda división tras perder 2-0 ante Génesis al cierre de la jornada 21 del torneo hondureño Clausura, al que le resta una fecha para el cierre de las dos vueltas regulares.

Con el argentino Hernán Medina como entrenador, Victoria quedó relegado en el último lugar de la tabla general del descenso, que incluye el pasado torneo Apertura y el Clausura, con un global de 30 puntos, uno menos que Choloma.

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El triunfo dejó a Génesis, que dirige el portugués Fernando Mira, en el sexto lugar del Clausura con 22 unidades y con la posibilidad de pasar a la segunda fase, a la que sellan boleto los primeros seis clasificados.

Para conseguir ese objetivo, Génesis necesita ganarle a Olancho, del colombiano John Jairo López, en la fecha 22, o que tropiecen sus escoltas más cercanos, Platense, que suma 21 enteros, y Choloma, que ha acumulado 20.

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Victoria la tiene difícil porque su próximo rival será Real España, que tiene como entrenador al costarricense Jeaustin Campos y está situado en el segundo lugar con 37 unidades.

Los dirigidos por Campos buscan desplazar a Motagua, del español Javier López, que es primero con 39.

Platense tampoco la tiene fácil, ya que cerrará la segunda vuelta ante Olimpia, último campeón, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, que ocupa la tercera casilla con 35 puntos, mientras que Choloma medirá fuerzas contra Marathón, del argentino Pablo Lavallén, quinto lugar con 27.

La jornada 22, que se jugará el próximo miércoles a la misma hora, aún no determinada por La Liga, definirá el liderato entre Motagua y España, al sexto clasificado a la segunda fase y el equipo que descenderá a la segunda división, que saldrá entre Choloma y Victoria. EFE

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