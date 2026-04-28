Espana agencias

El Senado exige a Bolaños respeto a "la independencia judicial" y que cese como ministro

Guardar

Madrid, 28 abr (EFE).- El Senado, con los votos de PP y Vox, ha exigido este martes al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que respete la independencia y autonomía judicial y le ha pedido que cese en su cargo por actuar como "abogado particular" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los grupos parlamentarios han debatido una moción consecuencia de la interpelación del PP, que se votará mañana y que saldrá adelante por la mayoría parlamentaria de los populares y el apoyo de Vox, sobre si las actuaciones del ministro son "compatibles con un Estado democrático de derecho".

PUBLICIDAD

Además, los distintos grupos, excepto Vox, han trasladado su pésame a Bolaños, que no ha acudido esta tarde a la sesión de control en esta cámara por el fallecimiento de su padre, unas condolencias que ha expresado también al inicio de la sesión el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Por otro lado, por el PP, su senador Miguel Ángel de la Rosa ha definido al ministro como "un aspirante al empleado del mes en la Moncloa" y le ha acusado de usar las instituciones del Estado como "un departamento más" al servicio de Sánchez.

PUBLICIDAD

De la Rosa ha considerado que Bolaños actúa como "portavoz procesal de la Moncloa" con cada actuación judicial y que se convierte "en agitador" cada vez que una resolución afecta a Sánchez o a su "círculo más próximo".

A estas críticas se ha sumado Vox a través de su senador Carbonell Tatay, que ha calificado de "intolerables las reiteradas manifestaciones" del ministro "contra resoluciones judiciales" y le ha reprochado "una degradación" que abarca desde críticas hasta reformas partidistas contra la independencia del Poder Judicial.

Por el PSOE, María Martín García ha defendido que "la crítica publica es sana y conveniente" para la democracia y el funcionamiento de la administración de justicia y ha arreciado contra los "insultos y descalificaciones" contra el Gobierno que ampara el PP en instituciones como el Senado.

Además, ha hablado de los "desmanes verbales" de históricos dirigentes del PP contra la independencia judicial en casos de corrupción como la Gürtel y sentencias que no favorecen al partido y ha cuestionado que los populares hablen de separación de poderes cuando el caso Kitchen saca a la luz que crearon una "policía patriótica".

El senador Francesc Ten, de Junts, ha afirmado que la credibilidad del PP para pedir dimisiones "es nula", ha cuestionado la imparcialidad de algunos jueces contra causas catalanas y ha afeado a los populares que conviertan el Senado "en un plató televisivo en el que cada semana piden reprobaciones y ceses".

Por ERC, Joan Queralt ha exclamado que el PP confunde disidencia con "situar al crítico en las afueras de lo tolerable" y ha defendido que las opiniones de Bolaños son "necesarias y oportunas", porque cualquier poder del Estado deber ser "supervisado e incluso criticado".

El PNV ha recordado al PP que en democracia "no es lo mismo presionar o descalificar que manifestar opiniones disconformes" y ha criticado la "falta de respeto institucional" de los populares en órganos como el Senado, así como también las descalificaciones de históricos dirigentes del partido ante causas judiciales que les perjudican.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno ve caer su octavo decreto ley en el Congreso y suma 33 derrotas en iniciativas legislativas

El Gobierno ve caer su octavo decreto ley en el Congreso y suma 33 derrotas en iniciativas legislativas

El CTA considera legal el gol del Betis al Real Madrid y señala dos errores contra el Rayo

Infobae

El Gobierno afirma que seguirá protegiendo a ciudadanos en el "voraz" mercado del alquiler

Infobae

Una tromba de agua anega varias viviendas en Tudela de Duero (Valladolid)

Infobae

Vivienda dice que seguirá trabajando por la dignidad de los inquilinos tras la derogación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

Tesh Sidi, diputada de Sumar que gana 79.000 euros al año: “Tengo que compartir piso”

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

ECONOMÍA

El puente más largo del mundo: se cruza en 40 minutos en coche y costó 17.000 millones de euros

El puente más largo del mundo: se cruza en 40 minutos en coche y costó 17.000 millones de euros

¿Qué pasará con los inquilinos que han solicitado la prórroga del alquiler tras ser tumbada en el Congreso?

Una aerolínea británica entra en liquidación tras solo tres años de nacer: culpa a la crisis del combustible y al aumento de costes

Más de siete millones de trabajadores cobran menos del salario mínimo y las mujeres representan el 55% de la precariedad laboral

Las aerolíneas ‘low cost’ como Ryanair, Transavia y Volotea son las primeras en recortar vuelos por el aumento del precio del queroseno

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”