El Senado exige a Bolaños respeto a "la independencia judicial" y que cese como ministro

Madrid, 28 abr (EFE).- El Senado, con los votos de PP y Vox, ha exigido este martes al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que respete la independencia y autonomía judicial y le ha pedido que cese en su cargo por actuar como "abogado particular" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los grupos parlamentarios han debatido una moción consecuencia de la interpelación del PP, que se votará mañana y que saldrá adelante por la mayoría parlamentaria de los populares y el apoyo de Vox, sobre si las actuaciones del ministro son "compatibles con un Estado democrático de derecho".

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Además, los distintos grupos, excepto Vox, han trasladado su pésame a Bolaños, que no ha acudido esta tarde a la sesión de control en esta cámara por el fallecimiento de su padre, unas condolencias que ha expresado también al inicio de la sesión el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Por otro lado, por el PP, su senador Miguel Ángel de la Rosa ha definido al ministro como "un aspirante al empleado del mes en la Moncloa" y le ha acusado de usar las instituciones del Estado como "un departamento más" al servicio de Sánchez.

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De la Rosa ha considerado que Bolaños actúa como "portavoz procesal de la Moncloa" con cada actuación judicial y que se convierte "en agitador" cada vez que una resolución afecta a Sánchez o a su "círculo más próximo".

A estas críticas se ha sumado Vox a través de su senador Carbonell Tatay, que ha calificado de "intolerables las reiteradas manifestaciones" del ministro "contra resoluciones judiciales" y le ha reprochado "una degradación" que abarca desde críticas hasta reformas partidistas contra la independencia del Poder Judicial.

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Por el PSOE, María Martín García ha defendido que "la crítica publica es sana y conveniente" para la democracia y el funcionamiento de la administración de justicia y ha arreciado contra los "insultos y descalificaciones" contra el Gobierno que ampara el PP en instituciones como el Senado.

Además, ha hablado de los "desmanes verbales" de históricos dirigentes del PP contra la independencia judicial en casos de corrupción como la Gürtel y sentencias que no favorecen al partido y ha cuestionado que los populares hablen de separación de poderes cuando el caso Kitchen saca a la luz que crearon una "policía patriótica".

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El senador Francesc Ten, de Junts, ha afirmado que la credibilidad del PP para pedir dimisiones "es nula", ha cuestionado la imparcialidad de algunos jueces contra causas catalanas y ha afeado a los populares que conviertan el Senado "en un plató televisivo en el que cada semana piden reprobaciones y ceses".

Por ERC, Joan Queralt ha exclamado que el PP confunde disidencia con "situar al crítico en las afueras de lo tolerable" y ha defendido que las opiniones de Bolaños son "necesarias y oportunas", porque cualquier poder del Estado deber ser "supervisado e incluso criticado".

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El PNV ha recordado al PP que en democracia "no es lo mismo presionar o descalificar que manifestar opiniones disconformes" y ha criticado la "falta de respeto institucional" de los populares en órganos como el Senado, así como también las descalificaciones de históricos dirigentes del partido ante causas judiciales que les perjudican.EFE