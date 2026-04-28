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El Cercle tratará en su próxima reunión la autonomía europea en energía o tecnología

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(Actualiza la EC2255 con más información)

Barcelona, 28 abr (EFE).- La próxima reunión del Cercle d'Economia, a la que está previsto que asistan el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y ejecutivos de empresas estratégicas, analizará qué medidas concretas puede tomar Europa para ser autónoma en campos como la defensa, la tecnología, la energía y la salud.

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Entre el 1 y el 3 de junio próximos, los participantes abordarán en Barcelona cómo asegurar que Europa puede fabricar sus propios chips, que es capaz de financiar la innovación con capital interno y que cuenta con la estructura industrial necesaria para producir sus propios medicamentos, entre otros temas, ha avanzado este martes la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà.

El consejero delegado de Ingka Group (Ikea), Juvencio Maeztu; el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa; el director general de Seat y Cupra; Markus Haupt; el presidente de Telefónica, Marc Murtra; el de Repsol, Antoni Brufau; el responsable tecnológico de la empresa de defensa Helsing, Antonie Bordes; y la vicepresidenta de la firma de IA Mistral, Audrey Herblin-Stoop, participarán en el debate.

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El Cercle ha avanzado que Felipe VI entregará el 2 junio el premio a la construcción europea al responsable de opinión económica del diario británico 'Financial Times', Martin Wolf.

Durante las jornadas se celebrarán, entre otros debates, una mesa redonda en la que participarán los presidentes de Cataluña, Salvador Illa; de Galicia, Alfonso Rueda; y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, en la que se abordará la situación política.

La reunión de este año se celebra bajo el título 'Autonomía europea: mito o realidad', un epígrafe que refleja cómo en el último año la relevancia europea se ha continuado erosionando ante escenarios complejos como la batalla arancelaria con Estados Unidos, la guerra en Ucrania y el reciente conflicto en Oriente Medio.

El concepto de "autonomía estrategia se refiere a si Europa es capaz de tomar sus propias decisiones y acciones en los ámbitos que van a determinar su futuro", ha explicado García-Milà, para quien "no está claro" que el continente tenga ahora mismo la capacidad para valerse en solitario.

El Cercle ha tratado este año de dar especial protagonismo a los líderes empresariales, porque "estamos convencidos de que la autonomía estratégica no se construirá solamente desde Bruselas y los gobiernos nacionales, sino también desde las compañías que innovan, invierten y compiten", según la presidenta de la entidad.

Uno de los ejes del análisis se centrará en la convergencia de los sectores tecnológico y de defensa.

La inteligencia artificial, los semiconductores y la robótica van a definir el poder tanto económico como militar en las próximas décadas, y Europa cuenta con el talento científico necesario para competir en esos ámbitos, pero no con la escala empresarial adecuada, se destaca.

También se estudiará la capacidad del continente para descarbonizar su industria y su movilidad sin perder competitividad ante actores como Estados Unidos y China.

Además del foco empresarial, el Cercle volverá a dar relevancia al debate geopolítico, con participantes como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; y su homólogo de Polonia, Radoslaw Sikorski.

Se analizará asimismo el nuevo orden mundial desde una perspectiva oriental, con la mirada de uno de los miembros del máximo órgano consultivo del Partido Comunista chino, Jia Qingguo, y el exembajador de la India en Francia Motwani Jadeja.

La antigua embajadora de Estados Unidos en España Julissa Reynoso y el periodista estadounidense Christopher Caldwell compartirán su parte su visión sobre la política norteamericana en el segundo mandato del presidente Donald Trump. EFE

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