Corredor: Algunas empresas han elegido como mecanismo de defensa atacar a Red Eléctrica

Sara Muñoz Vega y Marta Garijo

Madrid, 28 abr (EFE).- La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, cree que "algunas empresas han elegido como mecanismo de defensa" atacar al operador del sistema, Red Eléctrica, a raíz del apagón peninsular del 28 de abril de 2025, y reconoce que, actualmente, las relaciones con los directivos de las eléctricas "están rotas".

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En una entrevista con EFE un año después del incidente, Corredor dice que continuará presidiendo la matriz de Red Eléctrica "mientras el consejo y la junta general así lo consideren", y expresa su "absoluta certeza" de que la demanda de Iberdrola contra Redeia y su filial es una "estrategia de amedrentamiento".

Durante la charla, la presidenta de Redeia analiza el 'cero eléctrico', un evento "multifactorial e imprevisible", y se remite al informe del panel de expertos europeos publicado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e), que ve como "el más riguroso y el más profundo".

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Frente a las críticas de las eléctricas por su presunta parcialidad -Red Eléctrica forma parte de Entso-e-, Corredor recuerda que el panel lo integraban 49 personas, de las cuales 30 eran miembros de reguladores europeos (incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española), y la copresidencia recayó en un representante húngaro y otro austriaco.

También había miembros de Entso-e, entre ellos "una persona de Red Eléctrica".

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Pero, prosigue, "pretender que una persona puede forzar la decisión y el análisis que, durante diez meses, han hecho 49 expertos recibiendo información masiva de todos los implicados menos de algunos generadores españoles (...) solamente se explica por una razón".

Y es porque "todos los informes dan la razón a lo que, desde el primer momento, dijo Red Eléctrica, y quitándosela a lo que sucesiva y alternativamente han ido planteando las eléctricas montando una confusión deliberada sobre cuáles fueron las causas del apagón".

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"En ningún caso se puede entender que sea un informe de parte", añade la presidenta de Redeia, que reserva esa descripción a los realizados por "determinados centros o determinados especialistas que las eléctricas han contratado, han pagado, para que dijeran exactamente lo que ellos querían que dijeran", apunta.

Corredor se pronuncia, asimismo, sobre la demanda por presuntos actos de competencia desleal que Iberdrola ha interpuesto contra Redeia y Red Eléctrica por difundir informaciones que habrían perjudicado la reputación de la multinacional española en el mercado.

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"Tradicionamente, determinadas empresas han sido muy agresivas porque tienen cubierta toda la parte legal, trabajan con todos los grandes despachos y su estrategia ha sido atacar por tierra, mar y aire a todo el mundo, también a nosotros", indica.

En cualquier caso, considera que esta acción legal "contra una empresa que es un monopolio legal regulado, con las funciones establecidas y contra directivos que, en ningún momento, han pronunciado jamás el nombre de ninguna empresa, planta o subestación que pudiera identificarlos, es una estrategia de amedrentamiento".

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"Y es coherente con la estrategia que han seguido a lo largo de todo este año, con burofaxes enviados a mí misma, al consejo de administración, amenazando con todo tipo de demandas en el caso de que hiciéramos algo de sentido común, que es ofrecerle la verdad a la sociedad", continúa.

Sobre el acceso que las eléctricas han solicitado a los 8.000 audios que Red Eléctrica envió a la causa judicial -ya archivada- sobre un posible ciberataque en el apagón, la presidenta es tajante.

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"Podemos darles ocho millones de audios, pero no van a decir nada. Uno puede encontrar en grabaciones de millones de horas cualquier cosa que quiera encontrar", responde.

Pone de ejemplo lo ocurrido con los audios que las compañías enviaron a la comisión de investigación del Senado, controlada por el PP, y que este órgano que interpretó como señales o alarmas que permitían presagiar un incidente de tal magnitud.

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Para Corredor, "es una conclusión interesada" basada en una serie de audios extraídos "de entre miles", que tilda de "sesgados" y que se hicieron públicos "a través de medios políticos" justo a las puertas de su segunda intervención en la Cámara Alta.

"¿A quién beneficiaba todo este 'iter cronológico'? Lo dejo para que cada persona saque sus conclusiones", contesta.

A la pregunta de qué relación mantiene actualmente con las eléctricas a nivel directivo, Corredor es clara: "Ninguna".

"Después de ciertas declaraciones que se han hecho contra mí y contra la empresa que yo represento públicamente y en sede parlamentaria, esas relaciones están rotas", subraya.

En este sentido, matiza que, a nivel técnico, "se está operando con total normalidad tanto en operación, como en transporte como en telecomunicaciones", si bien "ahora, evidentemente, tenemos todos una mayor cautela". EFE

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