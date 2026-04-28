Azcón afronta el debate de investidura para volver a ser presidente tras el pacto con Vox

Zaragoza, 28 abr (EFE).- El pacto firmado el pasado 22 de abril por PP y Vox en Aragón ha allanado el camino del 'popular' Jorge Azcón para revalidar su cargo como presidente de la comunidad en un pleno de investidura que este martes celebra su primera sesión, con el discurso del candidato sin límite de tiempo.

Azcón, único candidato propuesto por la presidenta de la Cámara, María Navarro, afronta así su investidura cinco días antes de que, el 3 de mayo, expirara el plazo para una repetición electoral tras las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero.

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El acuerdo entre ambas formaciones incluye el concepto de "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos, una vicepresidencia para Vox, que estará unida a una de las tres consejerías que ostentará (Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo, y Ganadería, Agricultura y Alimentación), además de la vicepresidencia primera de las Cortes y el senador autonómico de representación autonómica.

El pacto, firmado 73 días después de las elecciones por los presidentes de PP y Vox en la comunidad, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, fija una hoja de ruta de legislatura centrada en el endurecimiento de la política migratoria, sobre todo hacia los menores, y el establecimiento de la prioridad de los nacionales en el acceso a ayudas sociales, así como rebajas de todos los impuestos, desahucios exprés y un plan que apueste por la libertad "frente al adoctrinamiento".

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Tras su discurso, el miércoles será el turno de los grupos parlamentarios y de la votación, que será nominal y en la que Azcón logrará los apoyos de los 26 diputados del PP y los 14 de Vox, lo que le da la mayoría absoluta al ser 67 los escaños en el Parlamento aragonés.

De esta manera vuelve Vox al Gobierno de Aragón después de que en la anterior legislatura lo abandonara solo diez meses después del inicio por desacuerdos con la política migratoria del PP. EFE

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