Corredor afirma que el sistema eléctrico "está protegido" siempre que todo el mundo cumpla

Marta Garijo y Sara Muñoz Vega

Madrid, 28 abr (EFE).- La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, considera que el sistema eléctrico español "está protegido" frente a posibles nuevos apagones, aunque advierte de que para que esto sea así "todos los agentes" -y no sólo el operador del sistema, Red Eléctrica- tienen que cumplir con la normativa en vigor.

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"Si todo el mundo cumple sus obligaciones, tal como establece la normativa, el sistema está totalmente protegido. Pero todo el mundo tiene que cumplir", señala la presidenta de la matriz de Red Eléctrica en una entrevista con EFE justo un año después del incidente del 28 de abril de 2025.

Durante la conversación, Corredor relata que el día del apagón había una normativa que "exigía" que todos los agentes del sector, "generadores, distribuidores y comercializadores, pero básicamente generadores y distribuidores, cumplieran una serie de requisitos para garantizar la seguridad de suministro".

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"El problema es que no los cumplieron y así se ha demostrado en el último informe que hemos conocido, que es el más extenso y el más riguroso y el más profundo, que es el del panel de expertos de la Unión Europea", dice Corredor sobre el trabajo publicado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e).

Este informe, asevera, "descarta la responsabilidad de Red Eléctrica y descarta una por una las hipótesis que otros agentes del sector han ido vertiendo contra nosotros lo largo del ultimo año. Por tanto, la conclusión es que Red Eléctrica no falló y el cumplimiento de sus obligaciones se ha acreditado 100 %".

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La presidenta de Redeia destaca que el operador trabaja desde hace más de 40 años "cada día, cada minuto, para que la calidad de suministro sea óptima", y recuerda que durante este año se ha implementado regulación, algo que ya habían solicitado, para mejorar el sistema eléctrico.

Entre ellas está la posibilidad de que las plantas renovables "puedan incorporarse a esta manera de controlar tensión que se llama dinámica, es decir, siguiendo los consignas que en cada momento, siguiendo el comportamiento del sistema, algo que ya hacían en Portugal".

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Respecto al expediente sancionador por posible infracción muy grave que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado contra Red Eléctrica dentro de las investigaciones sobre el apagón, Corredor avanza que presentarán alegaciones porque se abrió antes de conocerse el citado informe europeo.

"Se nos dio un plazo de diez días hábiles. Hemos solicitado una ampliación para poder aportar toda la documentación y, por supuesto, hemos hecho las alegaciones correspondientes porque no estamos de acuerdo con el inicio del expediente", explica.

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Y prosigue: "La CNMC expresamente dice que es consciente de que pueden haberse descartado los indicios que ellos han contemplado gracias a la instrucción de otros órganos que están investigando y expresamente esto es lo que creemos que ha ocurrido".

La presidenta de Redeia asegura que cuando el organismo adoptó la decisión de iniciar estos procedimientos "todavía no se había publicado el informe del panel de expertos". A su modo de ver, en ese trabajo "hay información suficiente para descartar los indicios" que Competencia ha considerado para abrir el expediente.

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En dicho expediente, la CNMC estudia un posible incumplimiento de la Ley del sector eléctrico, que establece la obligación del operador del sistema de garantizar el suministro.

A la pregunta de si Red Eléctrica, aunque no fuera el culpable del apagón -como argumenta la compañía-, podría ser sancionada por no haber asegurado el suministro eléctrico ese día, Corredor lo tiene claro.

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En este sentido, cree que la "obligación genérica" que impone la ley "no puede servir para explicar cualquier incidencia que haya en el suministro eléctrico como consecuencia de la actuación del resto de los agentes".

"La ley del sector eléctrico establece obligaciones genéricas de seguridad de suministro, pero el sistema eléctrico es un sistema muy complejo. Es como si en el cuerpo humano siempre que alguien se muere, la culpa sea del neurólogo", subraya.

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Por todo ello, Corredor avanza que no van a dotar provisiones en sus cuentas por el apagón, con lo que mantendrán la política del último año, y es que tras hablar con los auditores consideran que no hay "ningún hecho relevante nuevo que así lo aconseje".EFE

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