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La lluvia y fuertes tormentas se expanden y activan el aviso amarillo en nueve comunidades

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Madrid, 28 abr (EFE).- Nueve comunidades han activado este martes el aviso amarillo por fuertes tormentas, acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, y por lluvias, que podrían acumular entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora, informa la Aemet en su página web.

Los avisos permanecerán activos entre las 15:00 y las 22:00 horas peninsulares, según datos del citado organismo.

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En Galicia todas las provincias están en aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas con posible granizo.

En el norte peninsular, Asturias y Cantabria mantienen el nivel amarillo por tormentas con granizo y lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en la Cordillera Cantábrica, Picos de Europa, el suroccidente asturiano, Liébana y Cantabria del Ebro.

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En el País Vasco el aviso amarillo se limita a la provincia de Álava, sobre todo en áreas de la Cuenca del Nervión, Rioja Alavesa y Llanada Alavesa.

Por su parte, La Rioja tiene activada la alerta por tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo, además de lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en la Ibérica riojana y la ribera del Ebro.

En Castilla y León todas las provincias, salvo Soria y Segovia, están bajo aviso por lluvias de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como por tormentas con fuertes rachas de viento y probable granizo.

También en Extremadura se esperan lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y granizo ocasional.

En Castilla-La Mancha el nivel amarillo afecta únicamente a las provincias de Ciudad Real y Toledo, donde se prevén lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con fuerte viento y granizo.

Al sur peninsular, en Andalucía, las provincias de Almería, Granada y Jaén permanecen bajo aviso por tormentas y lluvias, con precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Aemet advierte de que con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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