La lluvia y fuertes tormentas se expanden y activan el aviso amarillo en nueve comunidades

Madrid, 28 abr (EFE).- Nueve comunidades han activado este martes el aviso amarillo por fuertes tormentas, acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, y por lluvias, que podrían acumular entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora, informa la Aemet en su página web.

Los avisos permanecerán activos entre las 15:00 y las 22:00 horas peninsulares, según datos del citado organismo.

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En Galicia todas las provincias están en aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas con posible granizo.

En el norte peninsular, Asturias y Cantabria mantienen el nivel amarillo por tormentas con granizo y lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en la Cordillera Cantábrica, Picos de Europa, el suroccidente asturiano, Liébana y Cantabria del Ebro.

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En el País Vasco el aviso amarillo se limita a la provincia de Álava, sobre todo en áreas de la Cuenca del Nervión, Rioja Alavesa y Llanada Alavesa.

Por su parte, La Rioja tiene activada la alerta por tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo, además de lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en la Ibérica riojana y la ribera del Ebro.

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En Castilla y León todas las provincias, salvo Soria y Segovia, están bajo aviso por lluvias de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como por tormentas con fuertes rachas de viento y probable granizo.

También en Extremadura se esperan lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y granizo ocasional.

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En Castilla-La Mancha el nivel amarillo afecta únicamente a las provincias de Ciudad Real y Toledo, donde se prevén lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con fuerte viento y granizo.

Al sur peninsular, en Andalucía, las provincias de Almería, Granada y Jaén permanecen bajo aviso por tormentas y lluvias, con precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

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Aemet advierte de que con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE