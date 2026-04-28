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Continúa la comisión de la vivienda de Alicante pese al informe que desaconseja citaciones

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Alicante, 28 abr (EFE).- La comisión del ayuntamiento de Alicante que indaga en las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas en la Playa de San Juan mantiene las dos sesiones previstas, del 11 y 22 de mayo, pese al informe del secretario municipal que acaba de desvelarse y que desaconseja las comparecencias en ese órgano.

La comisión municipal que trata de esclarecer lo sucedido en la promoción Les Naus fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal extraordinario de febrero y se desarrolla en paralelo a la de investigación en Les Corts Valencianes y a la instrucción judicial en un juzgado de la ciudad.

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El informe del secretario general municipal, que la oposición cree hecho 'ad hoc' del equipo de gobierno popular, considera que esa comisión delegada aprobada por la unanimidad del pleno para esclarecer las ilegalidades es de investigación y que, por ello, sólo "se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso".

Además, indica que dichos funcionarios no tendrán la obligación legal de acudir y añade que si lo hicieran habría que advertirles de que "no existe una normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales", y también establece que no podrán comparecer "terceros" al ayuntamiento, por ejemplo el promotor privado de Les Naus, ni concejales, como el alcalde, Luis Barcala, del PP.

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En rueda de prensa, el vicealcalde y presidente de la comisión, el popular Manuel Villar, ha evitado aclarar si dicho informe es vinculante y ha repetido media docena de veces la idea de que se mantienen las sesiones del 11 y 22 de mayo y que entonces "los comparecientes serán libres de acudir o no en función de sus intereses".

En todo caso, ha recordado que está la comisión en Les Corts y un proceso judicial, y que éste último es "la base fundamental" para esclarecer lo sucedido en la Playa de San Juan, por lo cual los expedientes internos abiertos a funcionarios quedan paralizados a expensas de lo que determine la magistrada.

Por su parte, la oposición de izquierdas ha criticado duramente esta situación y ha coincidido en calificar de "paripé" la comisión, que a su parecer queda vacía de contenido.

Para la portavoz socialista, Ana Barceló, se trata de "un circo" porque el informe del secretario se ha ocultado hasta una vez desarrolladas las dos primeras sesiones, a las que ha acudido a declarar únicamente uno de los once funcionarios citados.

"Es una tomadura de pelo y el PP se ríe a carcajadas", ha sostenido Barceló, quien ha adelantado que el informe del secretario es "muy discutible" porque la comisión creada es delegada del pleno pero no de investigación y ha avanzado que dicho documento lo van a "pelear" con medidas que detallará en los próximos días.

Rafa Mas, de Compromís, ha denunciado la actitud del PP "con la complicidad de Vox" y ha opinado que el encargo del informe del secretario hace que la comisión quede "sin efecto" cuando "ahora venían los responsables políticos" para aclarar su grado de implicación en la trama, entre ellos, el alcalde Barcala y el expresident Carlos Mazón.

Además, Manolo Copé, de EU-Podem, cree que el informe está "a medida para que el PP se sienta cómodo" porque no tiene "interés en saber lo que pasa". EFE

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