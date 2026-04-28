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Carmen Calvo apela al Estado de Derecho para combatir el "aterrador" principio de prioridad nacional

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La presidente del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha apelado al Estado de Derecho como forma para combatir el "aterrador" principio de prioridad nacional que plantea "desigualdad".

En este punto, tras reconocer que "de momento" únicamente se está en una "conversación pública" de la idea de "discriminar" a personas por parte de algunos, de materializarse deberá "reaccionar" el Estado de Derecho, toda vez que en España "a quienes son españoles por las diferentes maneras en las que se es español con arreglo a las leyes no se puede discriminar a nadie".

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Así, ha recordado que este "principio de no discriminación" está recogido en la Constitución, en las directivas transpuestas en la Ley de Igualdad de Tratos, y en la transposición de todo el derecho "anti-discriminatorio" de la Unión Europea.

"Es decir, estamos delante de una legalidad en nuestro país que impide que alguien pueda ser discriminado", insiste Calvo, quien remarca que de materializarse legalmente principios discriminatorios, "el Estado tiene muchos mecanismos de reacción, incluidos los recursos de cada persona que se sienta atropellada en su derecho del trato igualitario".

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RECHAZO A LA PRIORIDAD NACIONAL

De este modo se ha pronunciado la también exvicepresidenta del Gobierno en declaraciones a los medios con motivo del acto en el que ella ha recogido uno de los Premios Primero de Mayo que concede UGT Extremadura, y donde ha rechazado el principio de 'prioridad nacional'.

Tras destacar que "desde que se formula hasta por donde va hoy, no hemos visto más que modularla (esa idea), definirla, redefinirla, volverla a redefinir", ha considerado que "eso da una prueba empírica de que la idea no se puede albergar en un estado constitucional de derecho".

"Sólo faltaría, sólo faltaría que quienes además hablan continuamente de libertad se la estén negando a cada quien en sus características de raza, procedencia, opción, sexo... Sólo faltaría", ha espetado Calvo, quien ha remarcado que "la igualdad es el trato de igualdad de oportunidades a quienes todos somos diferentes", y ha considerado "verdaderamente aterrador" que "ya hay gente que propone la desigualdad".

"España es una gran democracia, es la 12 potencia económica del mundo, una de las mejores 20 democracias, no dicho por nosotros, sino por organismos que nos evalúan externamente y yo en ese sentido estoy siempre con esperanza", ha reconocido Calvo, quien ha recordado que "el pueblo español viene de una dictadura que está muy cerca, no está tan lejos, tiene todavía olfato más que suficiente, generación tras generación, para saber lo que tenemos que defender".

En este punto, ha alertado de que "hay gente que propone ya la desigualdad", así como de que "después de esa división vendrá otra y luego otra". "¿Y si proponemos dentro de los territorios que uno sea antes¿, ¿y si proponemos que sea antes un sexo¿, ¿y si proponemos que sea antes una característica?... Ésta es la locura de los que proponen esto porque no acaban de entender que la dignidad es la esencia de lo humano y la aportamos todos, en cualquier lugar del mundo y en cualquier circunstancia del mundo", ha dicho.

Al respecto, ha advertido de que "lo que está en jaque mate además de eso es el sentido de la humanidad, de lo que es la humanidad", por lo que "habrá que estar ojo avizor", combatiendo los discurso "con argumentos y con propuestas" y, de materializarse, con el Estado de Derecho.

Por otro lado, Calvo ha agradecido el Premio Primero de Mayo que le ha concedido UGT Extremadura, y que lo ha dedicado al expresidente Guillermo Fernández Vara, ya fallecido.

"No puedo, es difícil que pasen muchos días sin que me acuerde de él, de todo el significado que él tiene para tantos hombres y mujeres de esta tierra, pero también para quienes somos compañeros de camino", ha apuntado.

Y por hacer un poco de contexto, yo escuchando a Patro y escuchando lo que cada día se dice en la conversación pública de nuestro país y del resto del mundo,

ESTÁ EN JUEGO LA IGUALDAD

Así, ha puesto el acento en que actualmente "está en juego es la igualdad, la idea de igualdad" como consecuencia de la postura de los "combatiente, luchadores por la desigualdad".

"Vemos cada día riquezas descomunales en el mundo absolutamente imposibles casi de pensar. El tecnofascismo se está haciendo con la riqueza del mundo y contra eso es muy difícil evidentemente luchar", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "eso hace que quienes siendo la inmensa mayoría del planeta se ven cada vez más arrinconados en sus posibilidades de vida empiecen a estar desconcertados, abrumados muchas veces en cada uno de los países, de los estados, y no tengamos un registro de brújula claro".

En este marco, ha defendido que "la brújula es siempre la democracia porque la democracia engloba a todos". "La brújula es el compromiso de la democracia con el estado de bienestar. Sin estado de bienestar es difícil hablar de democracia. La desigualdad es muy cara, es mucho más cara que la igualdad. Esto lo decía Angela Merkel, nada sospechosa de estar en un pensamiento progresista", ha añadido.

"Quienes proponen la desigualdad, la desigualdad es un tirabuzón que no tiene límite. Primero te proponen que sean primero uno y luego otro. Luego dentro de los primeros te propondrán otro segmento y luego otro segmento, y luego otro segmento, y llegamos al fascismo en el que uno mande y los demás obedecen", ha alertado.

Ha defendido, así, que "la soberanía le pertenece al pueblo soberano y no a la riqueza, como que el destino de un país le corresponde al poder que le pertenece al pueblo y no a quienes pueden tener más influencia, más riqueza o más poder concentrado, a veces de manera opaca, donde ni siquiera sabemos que lo tienen".

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