Azcón acusa a Urtasun de apoyar la ofensiva "independentista" con las pinturas de Sijena

Zaragoza, 28 abr (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de tomar parte "de forma clara" en el caso de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, al apoyar la "ofensiva institucional catalana e independentista" que pretende dificultar el cumplimiento de la sentencia que obliga a devolverlas.

En su discurso en el pleno en el que pretende obtener el respaldo de las Cortes de Aragón para volver a ser investido presidente de la comunidad, Azcón ha dedicado tiempo a esta cuestión, entre otras cosas, ha recordado, porque el propio Estatuto de Autonomía obliga a los poderes públicos aragoneses a realizar las acciones necesarias para recuperar el patrimonio cultural que salió del territorio.

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Azcón ha insistido en que el ministro parece que no ha leído las sentencias sobre Sijena y que "nunca ha demostrado voluntad de trabajar con los equipos técnicos aragoneses y con el Gobierno de Aragón".

Ha recordado a Urtasun, en este sentido, que en las sucesivas resoluciones de los tribunales de justicia, incluido el Supremo, quedó acreditada la propiedad aragonesa de las obras, la obligatoriedad de trasladarlas al monasterio y la viabilidad de ese traslado.

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"Sijena es un símbolo para los aragoneses y la recuperación de su patrimonio ha sido, es y será una cuestión de justicia", ha dicho Azcón, quien también ha defendido que la Sala Capitular del Monasterio de Sijena está "en perfectas condiciones" para recibir de nuevo las pinturas, porque "solo allí, en el entorno para el que fueron creadas, es donde pueden ser comprendidas y admiradas", ha recalcado.

En mayo de 2025 el Tribunal Supremo avaló la titularidad aragonesa de las pinturas murales y profanas del Monasterio de Sijena y en julio una jueza de Huesca ordenó la ejecución definitiva de la sentencia, lo que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a asumir y organizar el traslado en un plazo de 56 semanas desde el pasado 13 de abril.

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A pesar de eso, ha lamentado Azcón, "el MNAC, las instituciones catalanas y los sectores independentistas, con el apoyo del Ministerio de Cultura, no han cesado de poner palos en las ruedas para obstaculizar el regreso de las obras".

En este sentido, ha dicho que el recurso del MNAC que alega la imposibilidad de cumplir ese plazo es "una acción desesperada" que no tiene posibilidad de prosperar y que, además, no paraliza el plazo otorgado por la juez.

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Y ha recordado que aunque el MNAC asegure que no es capaz de desmontar y trasladar las obras sin dañarlas, estas han viajado a Londres o Nueva York.

También ha indicado que la providencia de la jueza faculta al Gobierno de Aragón para acometer el regreso y este no dudará en hacerlo "con los mejores equipos técnicos". EFE

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