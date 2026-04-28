Espana agencias

Azcón acusa a Urtasun de apoyar la ofensiva "independentista" con las pinturas de Sijena

Guardar

Zaragoza, 28 abr (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de tomar parte "de forma clara" en el caso de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, al apoyar la "ofensiva institucional catalana e independentista" que pretende dificultar el cumplimiento de la sentencia que obliga a devolverlas.

En su discurso en el pleno en el que pretende obtener el respaldo de las Cortes de Aragón para volver a ser investido presidente de la comunidad, Azcón ha dedicado tiempo a esta cuestión, entre otras cosas, ha recordado, porque el propio Estatuto de Autonomía obliga a los poderes públicos aragoneses a realizar las acciones necesarias para recuperar el patrimonio cultural que salió del territorio.

PUBLICIDAD

Azcón ha insistido en que el ministro parece que no ha leído las sentencias sobre Sijena y que "nunca ha demostrado voluntad de trabajar con los equipos técnicos aragoneses y con el Gobierno de Aragón".

Ha recordado a Urtasun, en este sentido, que en las sucesivas resoluciones de los tribunales de justicia, incluido el Supremo, quedó acreditada la propiedad aragonesa de las obras, la obligatoriedad de trasladarlas al monasterio y la viabilidad de ese traslado.

PUBLICIDAD

"Sijena es un símbolo para los aragoneses y la recuperación de su patrimonio ha sido, es y será una cuestión de justicia", ha dicho Azcón, quien también ha defendido que la Sala Capitular del Monasterio de Sijena está "en perfectas condiciones" para recibir de nuevo las pinturas, porque "solo allí, en el entorno para el que fueron creadas, es donde pueden ser comprendidas y admiradas", ha recalcado.

En mayo de 2025 el Tribunal Supremo avaló la titularidad aragonesa de las pinturas murales y profanas del Monasterio de Sijena y en julio una jueza de Huesca ordenó la ejecución definitiva de la sentencia, lo que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a asumir y organizar el traslado en un plazo de 56 semanas desde el pasado 13 de abril.

A pesar de eso, ha lamentado Azcón, "el MNAC, las instituciones catalanas y los sectores independentistas, con el apoyo del Ministerio de Cultura, no han cesado de poner palos en las ruedas para obstaculizar el regreso de las obras".

En este sentido, ha dicho que el recurso del MNAC que alega la imposibilidad de cumplir ese plazo es "una acción desesperada" que no tiene posibilidad de prosperar y que, además, no paraliza el plazo otorgado por la juez.

Y ha recordado que aunque el MNAC asegure que no es capaz de desmontar y trasladar las obras sin dañarlas, estas han viajado a Londres o Nueva York.

También ha indicado que la providencia de la jueza faculta al Gobierno de Aragón para acometer el regreso y este no dudará en hacerlo "con los mejores equipos técnicos". EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Athletic Club Fundazioa presenta: "El fútbol es todo cuando no todo es fútbol"

Infobae

Cerca de 1.500 efectivos para el partido de Champions entre el Atleti y Arsenal

Infobae

Bendodo acusa a Sánchez de fraude en vivienda y avisa que Montero repetirá el "engaño"

Infobae

Retrasos en trenes alta velocidad Madrid-Andalucía y Toledo por una incidencia en La Sagra

Infobae

La Eurocámara retira la inmunidad a Alvise para que sea juzgado por acoso a una fiscal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

Qué dice la ley sobre la marcha atrás: cuándo está permitida y cuándo puede suponer una multa

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open