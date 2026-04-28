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Ángel Víctor Torres: "Si la prioridad nacional es ir contra la Constitución, que lo digan"

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Zaragoza, 28 abr (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes que "si la prioridad nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal es ir contra la Constitución, que lo digan", puesto que negarse a recibir a menores "es ir en contra" de la Carta Magna.

Torres ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, antes de participar en un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en Aragón, el mismo día en el que se ha celebrado la primera sesión del debate de investidura de Jorge Azcón como presidente autonómico, tras el pacto entre el PP y Vox para formar Gobierno.

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El ministro ha definido como una "amenaza" haber escuchado al líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, decir "que no va a recibir a ningún menor".

Sobre esta cuestión, ha añadido que negarse a recibir a un menor "es ir contra la Constitución porque esa ley está en la Constitución y, por tanto, tienen que cumplir con la Constitución".

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Por el contrario, según Torres, la prioridad nacional para el Gobierno de España "es apostar por la educación pública, la sanidad pública, el estado del bienestar" y tener "una inmigración regulada".

"Prioridad nacional es, como digo, defender los derechos humanos y no poner palos en las ruedas cuando los menores no acompañados deben estar distribuidos en el conjunto del país", ha insistido.

El ministro ha recordado que Vox salió de los gobiernos autonómicos "porque el PP aceptó en el verano del 2024 que 300 menores de Canarias fueran distribuidos por el conjunto de España" y que regresa ahora, cuando hay en el conjunto del país "miles de menores que estaban en Canarias, Ceuta y Melilla", algo que ha calificado como una "incoherencia".

Por ello, se ha dirigido al partido liderado por Abascal para decirle "que van a seguir, lógicamente, defendiéndose los derechos humanos por parte del Gobierno de España y dando la respuesta digna a cualquier menor".

"Porque todos los menores son iguales, sea de un color su tez o sea de otro; tienen las mismas ilusiones, los mismos sueños y por tanto deben tener también idénticas oportunidades", ha zanjado.

También ha denunciado la "hipocresía del PP al recordar que en 2000 y 2001 el Ejecutivo de José María Aznar "reguló medio millón de personas", mientras Alberto Núñez Feijóo era presidente de Correos, y que ahora "ponen palos en las ruedas porque lo hace un gobierno de otro color político, cuando es necesario para el estado del bienestar y también un gesto de absoluta justicia".

Para el ministro, el Ejecutivo central está defendiendo una cuestión "clave" en lo humanitario y también en la estructura del Estado del bienestar, ya que el hecho de regularizar a quien viene a trabajar "lo dice el Consejo Económico y Social", además de "la Iglesia" y "la patronal". EFE

(foto)

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