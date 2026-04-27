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La UCO ve a Ábalos "fundamental" en la trama pero Aldama mandaba: "El que paga, manda"

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Madrid, 27 abr (EFE).- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han asegurado este lunes que el exministro de Transportes José Luis Ábalos era "fundamental" en la supuesta "organización criminal" de la trama de las mascarillas, pero en el fondo quien mandaba era el reconocido comisionista Víctor de Aldama porque "el que paga, manda".

Lo han dicho en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama acusados de concertarse para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes a cambio de comisiones.

Los guardias civiles han recordado que en las conversaciones interceptadas en la investigación Aldama se refería a Ábalos como "el jefe", pero el que lo es "realmente" es Aldama, que "es el que paga".

Como en cualquier organización criminal han recalcado que hay miembros con más peso y en esta, según han dicho, el papel del exministro es "fundamental". "Sin él no podían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron", han apostillado.

Y han añadido: "Quien paga es Aldama y quien exige de manera contundente".

En este sentido, han puesto varios ejemplos, como los salvaconductos que Aldama exigía a Koldo García para "sus amigos venezolanos y para su entorno" pese a que el exasesor se mostraba reticente porque, a su vez, tenía que solicitarlos a los policías. "Pero Aldama lo exige y lo hace", han apostillado.

Otro ejemplo es cuando Aldama le dice a Koldo García que al que entonces era consejero delegado de Globalia -matriz de Air Europa-, Javier Hidalgo, "ya no le valen las palabras" sobre el rescate de la compañía aérea e insta al exaesor a que "moleste" a Ábalos para "que se ponga en funcionamiento" y al final lo hace.

"Realmente (Aldama) es el que paga y al final el que exige. Los demás nunca han sido reacios, ni expresado reticencias. Siempre han emprendido la acción que les han marcado", han zanjado.

Uno de los investigadores ha aludido también a la "contraprestación mensual de 1.000 euros al mes" que Aldama hacía a Koldo García y a Ábalos y que, según él, se extendió "en el tiempo con posterioridad" a la salida de Ábalos del Ministerio, en 2021.

El principal investigador ha destacado asimismo la "gran capacidad" de la trama de "permear las diferentes administraciones", en parte gracias a que "Ábalos era una persona muy cualificada" y a que Koldo García "se movía extremadamente bien en los diferentes ambientes".

La trama, ha explicado, "tiene un acceso rápido y directo a otros estamentos de muy alto nivel, en concreto a diferentes Ministerios", y ha puesto como ejemplo el rescate de Air Europa y la visita de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España en 2020, sobre la que Ábalos habría informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El acceso a altas instancias es total", ha aseverado.

Los investigadores también han explicado el lenguaje en clave que "de manera recurrente" usaban los tres acusados: cuando hablaban de "café" aludían a la necesidad de comunicarse con teléfonos desechables que les proporcionaba un comandante de la Guardia Civil investigado en la trama.

En una explicación muy técnica sobre las herramientas forenses utilizadas, la UCO ha asegurado que es "imposible" manipular las evidencias que intervienen en los registros y que, normalmente, si se puede, suelen hacer el volcado de los dispositivos 'in situ', pero en este caso era "imposible" debido al volumen de registros acordados.

Los investigadores han querido dejar claro que "los primeros afectados" de las filtraciones de la investigación a la prensa son ellos y han subrayado su "deber de reserva".

En un pequeño rifirrafe con la abogada de Koldo García, los agentes han explicado que si se realizó una "entrada por la fuerza" a su domicilio fue porque su cliente dijo en una conversación telefónica que "si alguien entraba en su casa se iba a liar a tiros".

También han señalado que no tienen "ninguna constancia fehaciente ni documental" de que Koldo García fuese colaborador o confidente con la Guardia Civil. EFE

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