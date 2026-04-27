La nueva selectividad se afianza en 2026: más práctica y homogénea en toda España

Ruth del Moral

Madrid, 27 abr (EFE).- A poco más de un mes de que la Prueba de Acceso a la Universidad, PAU, se celebre en toda España, los alumnos de segundo de Bachillerato planifican sus días de estudio ante una selectividad más práctica y homogénea y que se afianza en 2026.

Catorce comunidades autónomas han aceptado las recomendaciones de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) para armonizar la prueba, diez de ellas al 100 % y otras cuatro en un 75 %. El próximo curso se sumarán otras tres autonomías más a estas orientaciones.

Así lo explica a EFE el presidente de Crue-Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes, que transmite "tranquilidad" al alumnado y señala que "no va a cambiar mucho" respecto a la de 2025.

"Se va a ir aumentando el porcentaje de preguntas competenciales en determinadas materias, pero de una forma muy gradual, o en otras se puede reducir levemente el nivel de optatividad", indica tras recalcar que son "pequeños cambios" con los que ya se ha trabajado a lo largo del curso.

Por segunda vez, la PAU -con una duración de 90 minutos- tendrá un solo modelo de examen para cada materia -en vez de dos- y según las recomendaciones de la CRUE, este año las faltas de ortografía en matemáticas no penalizan.

En Lengua Castellana y Literatura II y lenguas cooficiales y extranjeras la penalización será de un máximo de 2 puntos y en el resto de materias, de un máximo de 1 punto.

En Madrid se introduce una corrección con calificaciones en múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25, lo que ha obligado a un ajuste en los sistemas informáticos, señalan fuentes de la Universidad Complutense, que resaltan que una evaluación más global del desempeño obliga al estudiantado a cuidar más la expresión, la estructura de la respuesta y la justificación".

Según los datos recogidos por las delegaciones de la Agencia EFE, la mayoría de las comunidades harán la PAU los días 2, 3 y 4 de junio, en periodo ordinario, aunque Madrid empezará el día 1 de junio hasta el día 4, Canarias del 2 al 5 de junio y Castilla La Mancha el 8, 9 y 10 de junio.

Los exámenes extraordinarios serán el 30 de junio y el 1 y 2 de julio en casi todos los territorios, aunque en Navarra se adelantan al 24, 25 y 26 junio, en Castilla La Mancha al 29, 30 de junio y 1 de julio y en Asturias se retrasan al 6, 7 y 8 julio.

Castilla y León adaptará la prueba a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo o de otro tipo tanto en los tiempos como con modelos especiales de examen.

Y mientras en la Rioja el turno de mañana se adelantará media hora para evitar las horas centrales de calor, en la Comunitat Valenciana pesa la amenaza de una huelga indefinida del profesorado a partir de mayo, aunque todavía está en el aire.

País Vasco ya ha habilitado 26 centros para la realización de unos 95.000 exámenes y Aragón contará con 12 tribunales repartidos entre las tres capitales de provincia y las localidades de Ejea de los Caballeros, La Almunia, Calatayud, Tarazona, Jaca, Barbastro, Fraga, Monzón, Alcañiz y Calamocha. En la Región de Murcia, los exámenes se harán en un total de 12 sedes.

Universidades como la de Castilla La Mancha, la Universidad de Sevilla, la de las Palmas de Gran Canaria o el gobierno de la Comunitat Valenciana han publicado guías y consejos para "sobrevivir" a la PAU. Cómo planificar el tiempo de estudio, de descanso y de ocio o estrategias ante situaciones de ansiedad o estrés.

La Comisión de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) estableció que este año la competencialidad de los exámenes podrá ser de hasta un 70 % en Lengua Castellana y Literatura II, mientras que en Historia de España se establece un mínimo del 50 %.

En Historia del Arte las preguntas prácticas representarán entre el 80 % y el 100 % y en Geografía o Matemáticas Aplicadas no podrán ser inferior al 50 %.

"Es verdad que cuando los exámenes sean competenciales al 100 % tendremos que revisar aspectos como la duración del examen, la reducción del número de preguntas o que los especialistas en cada una de las materias elaboren el enunciado de las preguntas para que se puedan responder en el tiempo estipulado", incide Céspedes.

Por otra parte, "un único examen, tipo MIR, no es viable", señalan fuentes del rectorado de la Complutense, que explican a EFE que no es posible porque existen currículos diferentes de Bachillerato en función de la autonomía competencial de las comunidades autónomas y además no se podría garantizar al cien por cien la custodia de la prueba de 26 exámenes en todos los distritos universitarios.EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022843954, 8022831953)