Espana agencias

Unas 650 personas según la Urbana de Barcelona reclaman el cese de la guerra en Palestina

Guardar
Imagen JIA7U65JXJHL5LD2LXIH5WTFIM

Unas 650 personas, según cifras de la Guàrdia Urbana de Barcelona, se han movilizado este domingo a mediodía en la capital catalana para protestar contra la guerra entre Israel y Palestina y han pedido romper cualquier relación comercial con el país hebreo, así como abandonar la OTAN.

Bajo el lema 'Contra la guerra, tombem el rearmament. Otan no. Prou complicitat amb Israel', la marcha ha empezado a las 12.00 horas en la plaza Universitat de la capital catalana, ha recorrido las calles Pelai, Vía Laietana y Jaume I para finalizar sobre las 13.20 horas en la plaza Sant Jaume.

Durante el transcurso de la manifestación se han cantado proclamas como 'Israel asesina, Europa patrocina', 'Més pau i menys guerra', 'Free Palestine' o 'No a les armes nuclears'.

También se han visto desplegado con mensajes como 'Otan no, bases fora', 'No a la guerra, no al rearmament', 'Prou missils, més educació' o 'No al imperialismo'.

Por otro lado, durante toda la manifestación también se ha reivindicado el cese de la guerra en Ucrania o los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

MANIFIESTO EN LA PLAZA SANT JAUME

Al terminar la marcha, las organizadoras han leído el manifiesto, que ha tenido un principal mensaje contra EEUU e Israel: "El uso de la fuerza y la guerra son el eje de la política de Estados Unidos e Israel".

La movilización ha contado con el apoyo de diversos partidos políticos como Esquerra Republicana, CUP, Barcelona en Comú, así como sindicatos y entidades como CC.OO. de Catalunya y UGT.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Montero afirma que el PP-A "confunde estabilidad con resignación" y llama a apostar por lo público con el PSOE-A

Montero afirma que el PP-A "confunde estabilidad con resignación" y llama a apostar por lo público con el PSOE-A

EH Bildu aboga por un blindaje del euskera en términos "inclusivos" también con el PSE

Infobae

Una mujer fallecida y tres heridos en un incendio de una vivienda en Orihuela (Alicante)

Infobae

Abascal llama "Pedro Navajas" a Sánchez:"Sus condenas a la violencia son como sus condenas a la prostitución de menores"

Abascal llama "Pedro Navajas" a Sánchez:"Sus condenas a la violencia son como sus condenas a la prostitución de menores"

El PP pide cuentas al Gobierno por recurrir a Tragsa ante el "colapso" de la regularización: "Va a ser un coladero"

El PP pide cuentas al Gobierno por recurrir a Tragsa ante el "colapso" de la regularización: "Va a ser un coladero"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Pedro Sánchez reactiva la campaña del PSOE en Andalucía exprimiendo la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox: “Consejos vendo y para mí no tengo”

Pedro Sánchez y Feijóo condenan el ataque a Trump: “La violencia nunca es el camino”

El ascenso de Vox tras Aragón y Extremadura se estanca en Andalucía, según el CIS: permanece como tercera fuerza, pero puede perder escaños

Cuando los vecinos del municipio ‘más rico’ de Madrid salen respondones: han conseguido parar 1.000 viviendas, un Palacio de Congresos, un hotel de lujo y un recinto ferial

ECONOMÍA

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

DEPORTES

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’