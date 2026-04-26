Unas 650 personas según la Urbana de Barcelona reclaman el cese de la guerra en Palestina

Unas 650 personas, según cifras de la Guàrdia Urbana de Barcelona, se han movilizado este domingo a mediodía en la capital catalana para protestar contra la guerra entre Israel y Palestina y han pedido romper cualquier relación comercial con el país hebreo, así como abandonar la OTAN.

Bajo el lema 'Contra la guerra, tombem el rearmament. Otan no. Prou complicitat amb Israel', la marcha ha empezado a las 12.00 horas en la plaza Universitat de la capital catalana, ha recorrido las calles Pelai, Vía Laietana y Jaume I para finalizar sobre las 13.20 horas en la plaza Sant Jaume.

Durante el transcurso de la manifestación se han cantado proclamas como 'Israel asesina, Europa patrocina', 'Més pau i menys guerra', 'Free Palestine' o 'No a les armes nuclears'.

También se han visto desplegado con mensajes como 'Otan no, bases fora', 'No a la guerra, no al rearmament', 'Prou missils, més educació' o 'No al imperialismo'.

Por otro lado, durante toda la manifestación también se ha reivindicado el cese de la guerra en Ucrania o los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

MANIFIESTO EN LA PLAZA SANT JAUME

Al terminar la marcha, las organizadoras han leído el manifiesto, que ha tenido un principal mensaje contra EEUU e Israel: "El uso de la fuerza y la guerra son el eje de la política de Estados Unidos e Israel".

La movilización ha contado con el apoyo de diversos partidos políticos como Esquerra Republicana, CUP, Barcelona en Comú, así como sindicatos y entidades como CC.OO. de Catalunya y UGT.