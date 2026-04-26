Más de doscientos veinte mil espectadores asisten al Gran Premio de Jerez

Jerez de la Frontera (Cádiz), 26 abr (EFE).- El Gran Premio de España de Motociclismo, que se ha disputado este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, ha superado los doscientos veinte mil espectadores entre los tres días de celebración.

La organización ha informado este domingo que el número total desde el viernes al domingo ha sido de 224.627 asistentes en la cuarta prueba puntuable del Campeonato del Mundo de MotoGP.

El GP de Jerez ha finalizado con dos triunfos españoles, de Álex Márquez (Ducati) en la categoría 'reina' MotoGP y de Máximo Quiles (KTM) en Moto3.

En Moto2, el ganador ha sido el australiano Senna Agius (Kalex) por delante del español Manu González (Kalex), que ha sido segundo. EFE

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