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Xavi coloca a España, Brasil, Argentina y Francia entre las favoritas para el Mundial

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São Paulo, 26 abr (EFE).- El exentrenador del Barcelona y campeón mundial en 2010, Xavi Hernández, colocó a las selecciones de España, Brasil, Argentina y Francia entre las favoritas para ganar el Mundial que se disputará a partir de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

En una entrevista con el exdelantero brasileño Romário divulgada la noche del sábado, el técnico de Tarrasa también incluyó a Portugal e Inglaterra empatadas en un quinto escalón.

"Veo a Portugal muy fuerte e Inglaterra que puede dar el salto ya definitivo para una Copa del Mundo", expresó el excentrocampista.

Sobre Brasil, que atraviesa un momento de muchas dudas, dijo que el italiano Carlo Ancelotti "tiene condiciones de hacer campeón" al país suramericano porque sus equipos "siempre han competido bien".

"Es un entrenador con el que el futbolista mejora", subrayó.

Xavi también citó como un plus a favor de la Canarinha su "historia" y sus cinco títulos mundiales, que hacen que la "responsabilidad" sea mayor y obligue a los futbolistas a dar un poco más.

Asimismo, aseguró que, "sin duda", Raphinha, al que entrenó en su etapa en el banquillo culé, puede ser una de las grandes figuras de la Copa del Mundo porque es "un líder en el campo".

Xavi también habló de su antiguo compañero Lionel Messi, "un fenómeno" y "algo de otro planeta", y reveló que, a su juicio, el jugador que más se le ha acercado a nivel técnico fue el Neymar recién llegado al Barça.

"Fue una bomba espectacular, lo que vi la primera semana... Yo no he visto un jugador más cercano a Messi que el Neymar de 21 años que vino a Can Barça", señaló.

No obstante, reconoció que, en el futuro, el delantero del Barça Lamine Yamal, estrella de la selección española a sus 18 años, podría llegar a compararse con el astro argentino.

"Es un elegido, es un genio del fútbol y ahora depende ya de él. Ya está en el máximo nivel, ya es uno de los mejores o, si no, el mejor futbolista actualmente para mí. Ahora ya depende de su mentalidad, de su energía, de sus ganas de hacer historia", dijo del actual 10 azulgrana.

Por otro lado, Xavi dijo sentirse "orgulloso" de su etapa como entrenador del Barcelona, pues ganó títulos y dejó un "legado de gente joven, como Lamine, Fermín, Cubarsí y Balde".

"Todos estos futbolistas que ahora son prácticamente la columna vertebral del equipo (...) Sentamos unas bases muy buenas y ahora (el técnico Hansi) Flick está haciendo un trabajo extraordinario y los jugadores han madurado. Hay equipo para los próximos 10 años", proyectó. EFE

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