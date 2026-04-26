Un ingeniero español será controlador en las próximas expediciones de la NASA a la Luna

Javier Díaz Plaza

Tarragona, 26 abr (EFE).- El ingeniero aeronáutico Roger Lascorz (Reus, 1993) trabaja en la NASA desde 2019 y será controlador en las próximas expediciones previstas a la Luna, Artemis III y IV en 2027 y 2028, desde la Sala de Evaluación de la Misión (MER por sus siglas en inglés) en Houston (Estados Unidos).

"Soy el responsable de los sistemas de imagen del Programa de Actividad Extravehicular y Movilidad Humana en Superficie, la parte de la NASA que se encarga de todo lo que ocurre cuando los astronautas están en el espacio o en la Luna", explica Lascorz en una entrevista con EFE.

Su trabajo consiste en asegurarse de que todas las cámaras funcionen: las que van dentro y fuera de la nave, las que llevan los astronautas en el traje y las que documentarán sus primeros pasos en la superficie lunar. También supervisa otros sistemas de aviónica.

"Durante las misiones activas estaré en la Sala de Evaluación de la Misión, donde los ingenieros monitorizamos en tiempo real todos los sistemas de la nave. Si algo falla o se comporta de manera inesperada, analizamos los datos y encontramos la solución para que el equipo de control de vuelo se la comunique a los astronautas", cuenta Lascorz, que subraya que es una responsabilidad enorme porque "en el espacio no hay margen de error".

El ingeniero, que tiene 33 años, lleva desde 2019 en la NASA: empezó en el Kennedy Space Center de Florida y fue consolidándose dentro del programa Artemis hasta que, en enero de 2025, ascendió a EHP Imagery System Manager en el Johnson Space Center de Houston.

Lascorz recurre al cine para explicar donde trabaja. "¿Recuerdas en la película 'Apollo 13' la escena del filtro cuadrado que no cabe en el agujero redondo, cuando los ingenieros en tierra vacían una caja de materiales sobre una mesa y tienen que improvisar una solución con lo que los astronautas tienen a bordo? Esa escena ocurre precisamente en el MER", dice.

"En aquella secuencia, unos 70 especialistas que conocían cada sistema de la nave al dedillo encontraron esa solución", añade.

El ingeniero aeronáutico vivió de cerca la reciente expedición Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo, que permitió batir el récord de alejamiento del planeta fijado por la misión Apolo 13 en 1970.

"Fueron días intensos y gratificantes. El lanzamiento, el 1 de abril, fue un momento que no olvidaré. Ver ese cohete despegar con cuatro personas a bordo, sabiendo todo el trabajo que hay detrás, es algo que te encoge el estómago. Luego vinieron diez días siguiendo la misión. Que todo haya salido tan bien es la mejor validación posible del trabajo de miles de personas", apunta.

Él se encargó previamente de los sistemas de imagen y de voz, las cámaras y la infraestructura de comunicaciones a tierra que hacen posible el lanzamiento.

"Durante la misión me mantuve disponible por si alguien me necesitaba, pero pude vivirlo también como espectador, muy feliz y emocionado porque una parte de lo que estaba pasando ahí arriba llevaba algo de mi trabajo. Es una sensación que no tiene precio", asegura.

Lascorz ya mira a las próximas expediciones a la Luna: "Artemis III será una misión de prueba en órbita terrestre baja, similar al Apollo IX, en la que se probarán las capacidades de maniobras orbitales de encuentro y acoplamiento. Aún se está definiendo y los requisitos para mi ámbito de trabajo todavía no están concretados".

Será Artemis IV, continúa, "la que dará el salto hacia la superficie lunar". "Ahí es donde mi trabajo como responsable de imagen ganará una complejidad enorme. Documentar astronautas caminando en la Luna es un reto técnico de otra dimensión", precisa.

Lascorz está cumpliendo su sueño de niño de trabajar en la NASA. "Desde pequeño tenía claro que quería dedicarme al espacio, y con 16 años tomé la decisión de irme de Reus a Estados Unidos para conseguirlo", relata.

Se licenció en Física con 'magna cum laude' en la Advanced Academy de la universidad de West Georgia, en Carrollton, y luego cursó un grado y un máster en Ingeniería Aeroespacial con los máximos honores en Georgia Tech. "Después de varios intentos, recibí la llamada de la NASA y no me lo podría creer", recuerda.

Vive en Houston y antes pasó unos años en Florida, cerca de Cabo Cañaveral. "Es una vida muy distinta a la de Reus, pero muy enriquecedora. Houston es una ciudad enorme y diversa, con una energía muy especial alrededor del mundo espacial, pero, por mucho que me haya adaptado a la vida aquí, Reus siempre está presente", concluye. EFE

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