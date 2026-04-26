Sánchez condena el ataque a Trump: "La violencia nunca es el camino"

Madrid, 26 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo el intento de ataque sufrido por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, y ha señalado que "la violencia nunca es el camino".
"Condenamos el ataque que se ha producido", ha escrito Sánchez en X, en referencia al tiroteo que ha obligado a evacuar a Trump mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).
Sánchez ha añadido: "La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz". EFE
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