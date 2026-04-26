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Prieto afirma que la alerta antiterrorista se reforzará durante la visita del Papa a Barcelona

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El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmado que la visita del Papa León XIV a Barcelona en junio obligará a reforzar la alerta antiterrorista: "Ahora estamos en el nivel 4, que es el máximo antes del 5. A veces, hay alerta 4 reforzada, como será, evidentemente, durante la visita del Papa".

Lo dice en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press este domingo, donde indica que habrá medidas no únicamente en el ámbito terrorista, sino para garantizar su seguridad durante toda la visita a España, que será de varios días, muy compleja y con una agenda tremenda con muchos escenarios.

Sobre el dispositivo de seguridad, Prieto indica que lleva mucho tiempo trabajándose: "Cada martes tengo una videoconferencia con varios ministerios: Presidencia, Interior, Exteriores y la Secretaría de Estado de Comunicación. También hay otra comisión técnica y otra institucional que está pendiente de convocarse y que estará presidida por Salvador Illa. La seguridad del Papa es un elemento muy delicado y estará plenamente garantizada".

DEJACIÓN DE FUNCIONES EN RODALIES

Preguntado por si se produjo dejación de funciones por parte del Gobierno ante los fallos de Rodalies, Prieto considera que hubo por parte del PP por no invertir ni un solo euro en la red ferroviaria catalana en ocho años: "Nosotros lo estamos haciendo, nunca se había invertido tanto. Y con estos 8.000 millones la pondremos al día. No será inmediato, pero se están haciendo muchos avances".

En este sentido, defiende al ministro de Transportes, Óscar Puente, al considerar que un ministerio es bastante más que un ministro, si bien indica que Puente ha estado absolutamente al tanto de todo y en conversaciones permanentes con el presidente de la Generalitat y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

"Se está actuando decididamente. No es momento de buscar culpables, es momento de buscar soluciones", considera el delegado del Gobierno.

CONSORCIO DE INVERSIONES

Prieto también reconoce que la creación del consorcio de inversiones, que se votará esta semana en el Congreso, puede ayudar a incrementar la liquidación de obra pública y es un acuerdo en el que el Gobierno admite que está bien que el ejecutivo más cercano a la ciudadanía pueda decidir si el conjunto del desarrollo de obra pública va bien o mal, y pueda acelerar su ejecución cuando haga falta.

Finalmente, en cuanto a la recaudación del IRPF por parte de Catalunya en el marco del acuerdo entre PSC y ERC, Prieto expresa que el Gobierno y Generalitat están hablando de esta cuestión: "Hay que darle tiempo para que lleguen a un acuerdo satisfactorio por todas las partes".

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