PNV confía en la "buena fe" de las negociaciones sobre Seguridad Social para lograr un acuerdo "en un tiempo razonable"

El presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, ha confiado en la "buena fe" de las negociaciones sobre el régimen económico de la Seguridad Social, que se inician esta próxima semana entre los Gobierno central y vasco, para lograr un acuerdo "en un tiempo razonable".

En declaraciones a los medios informativos en Gernika, antes de participar en los actos de conmemoración delm 89 aniversario del bombardeo de la villa foral, Aitor Esteban ha sido preguntado por el anuncio del lehendakari, Imanol Pradales, de que la semana que viene "comenzará la negociación en firme para la carpeta de la Seguridad Social".

Tras confiar en "alcanzar un acuerdo" al respecto, ha apuntado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene la documentación y la posición de las instituciones vascas desde hace mucho tiempo", por lo que "han tenido tiempo para estudiarlo y para poder fijar una posición propia".

El presidente del PNV ha deseado que las negociaciones "discurran de buena fe, en armonía y en un tiempo razonable". "Vamos a ver qué es lo que ocurre", ha concluido.