Absuelto el acusado de matar a un joven en un ataque de los Dominican Don't Play

Madrid, 15 jun (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado a entre 1 año y medio y 4 años de cárcel por pertenencia a organización criminal a los once integrantes de una célula territorial de la banda juvenil Dominican Don´t Play, y ha absuelto a uno de ellos del asesinato de otro joven en 2022 en un parque de Usera (Madrid).

La Fiscalía pedía para este último acusado prisión permanente revisable, pero, ante la falta de pruebas suficientes, la Sala aplica el principio “in dubio pro reo”, en caso de duda se falla a favor del reo.

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No obstante, en su sentencia, la sección primera de lo Penal le condena a cuatro años de prisión por un delito de participación activa en organización criminal violenta.

Este procedimiento, tramitado inicialmente en un juzgado ordinario de Madrid, se juzgó en la Audiencia Nacional al considerar el Tribunal Supremo que debía ser el órgano central el competente al existir una acusación por delito de falsificación de moneda.EFE

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