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Rafa Jódar se cae de Queen's por problemas en el músculo abdominal

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Londres, 15 jun (EFE).- El tenista español Rafa Jódar, número 23 de la ATP, se ha retirado del torneo de Queen's, que se disputa en Londres sobre hierba, por culpa de unos problemas en el músculo abdominal.

La lesión del madrileño, que iba a disputar su primer torneo como profesional en esta superficie y que iba a debutar este martes ante el peruano Ignacio Buse, pone en duda su participación en Wimbledon, que comienza en dos semanas.

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Jódar, de 19 años, no apareció en la pista de entrenamiento que tenía asignada en la mañana de este lunes.

Horas después, la organización del torneo confirmó la retirada del tenista español, que será sustituido por el estadounidense Marcos Giron, que entra al cuadro como "perdedor afortunado" ('lucky loser, en inglés) después de caer en la previa.

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La dolencia sufrida por el español compromete seriamente su participación en Eastbourne, de categoría 250, y que estaba en su hoja de ruta para la preparación de Wimbledon, que comenzará dentro de dos semanas.

El domingo, Jódar atendió a EFE y afirmó que su adaptación a la superficie iba por buen camino y reconoció que quería coger experiencia al disputar este torneo.

"No he jugado mucho en hierba, pero me estoy sintiendo muy bien. Estoy muy contento por como esta yendo la preparación y estoy haciendo todo lo posible para que el debut vaya bien. Voy a ir partido a partido y a coger experiencia para adaptarme a esta superficie", expresó a EFE. EFE

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