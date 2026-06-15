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El martes habrá una subida generalizada de las temperaturas, de hasta 38 grados en el sur

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Madrid, 15 jun (EFE).- La influencia de las altas presiones y del aire en altura menos frío aumentará este martes la estabilidad en buena parte de la península, con una subida generalizada de las temperaturas que pueden llegar hasta los 38 grados en los valles del Ebro, el Guadiana y Guadalquivir.

Pero aún serán posibles los chubascos y las tormentas en el norte peninsular y sierras del sur y sureste, con chubascos y rachas, según la Agencia Estatal de Meteorología. 

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Será una jornada de cielos poco nubosos o despejados excepto en el litoral cantábrico, la meseta sur y Extremadura.

La subida de las máximas se percibirá especialmente, además de en el Guadiana, Guadalquivir y Ebro, en amplias zonas del cuadrante suroeste, con 35-36 grados.

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Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos.

El viento será moderado en el litoral del sureste y en el Estrecho, con algún intervalo de fuerte.

- GALICIA: habrá intervalos nubosos en la mitad norte y estará poco nuboso en el resto. En las zonas de montaña de Ourense y del sur de Lugo serán probables algunos chubascos y tormentas dispersas. Temperaturas con cambios ligeros, con descensos en las mínimas. Los vientos serán flojos o con intervalos moderados.

- ASTURIAS: tras algunas brumas y nieblas matinales, aumentará la nubosidad de evolución durante las horas centrales del día, posiblemente con chubascos y tormentas localmente fuertes en zonas de montaña. Descensos de las temperaturas mínimas y vientos flojos tanto en el litoral como en el interior.

- CANTABRIA: habrá intervalos nubosos al principio y final del día. En las zonas de montaña y en los valles del sur pueden darse chubascos y tormentas localmente fuertes. Pocos cambios en las temperaturas, con descensos en las mínimas. Vientos flojos tanto en el litoral como en el interior.

- PAÍS VASCO: se esperan intervalos de nubes bajas en Vizcaya y Guipúzcoa y un aumento de la nubosidad durante las horas centrales, con algunos chubascos dispersos o alguna tormenta ocasional en el extremo sur. El descenso de las temperaturas mínimas será más acusado en la mitad sur y el ascenso de las máximas se notará más en Vizcaya y Guipúzcoa. Vientos flojos variables.

- CASTILLA Y LEÓN: habrá intervalos nubosos con nubes de evolución diurna. Por la tarde se prevén chubascos y tormentas generalizados, más probables en zonas de montaña. Temperaturas sin cambios y vientos con algún intervalo de moderado, sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta.

- NAVARRA: el día comenzará con intervalos de nubes bajas en el extremo norte, acompañados de brumas y nieblas dispersas. El aumento de la nubosidad durante las horas podría ir acompañado de algunos chubascos dispersos o alguna tormenta ocasional en la ribera del Ebro. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas experimentarán un ligero ascenso. Vientos flojos.

- LA RIOJA: se esperan nubes de evolución diurna y chubascos y tormentas por la tarde, más probables en la Ibérica. Temperaturas sin cambios. No se descartan rachas de vientos fuertes en zonas de tormenta.

- ARAGÓN: solo en el sistema Ibérico y el Pirineo habrá nubosidad de evolución diurna, con probabilidad de chubascos aislados por la tarde y de alguna tormenta ocasional. Cambios ligeros en las temperaturas. Intervalos de viento moderado por la tarde.

- CATALUÑA: en el Pirineo se espera nubosidad de evolución diurna, con chubascos ocasionalmente con tormenta en el extremo norte por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo, con predominio por la tarde de la componente sur con intervalos de moderado.

- EXTREMADURA: el cielo tenderá a intervalos nubosos con nubes de evolución diurna. Algunos chubascos ocasionales por la tarde serán más probables en zonas de montaña del norte y este, donde no se descarta que puedan ir con tormenta. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las máximas. Viento variable, con algún intervalo de moderado, sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta.

- COMUNIDAD DE MADRID: el día estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad de evolución más abundantes por la tarde. Son probables los chubascos y tormentas en zonas altas de la sierra, que podrían extenderse a la mitad oriental de la comunidad. Pocos cambios en las temperaturas. El viento será flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: predominarán los cielos despejados por la mañana, con nubosidad de evolución. Habrá chubascos tormentosos vespertinos, más probables en la provincia de Albacete, Montes de Toledo y sierras de Alcudia y Madrona, donde podrían ir acompañados de rachas fuertes o muy fuertes y de granizo. Temperaturas en ascenso, ligero o localmente moderado, y viento flojo del sur y sudeste.

- COMUNIDAD VALENCIANA: se prevé nubosidad de evolución diurna en zonas del interior de la mitad norte. Las máximas irán en descenso en la mitad sur de Alicante y sin cambios en el resto. Habrá intervalos de viento moderado por la tarde.

- REGIÓN DE MURCIA: habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas. La única variación esperada en las temperaturas es un descenso de las máximas en el tercio oriental de la Región. Los vientos serán flojos variables.

- BALEARES: habrá algún intervalo de nubes altas y brumas matinales. Las temperaturas sufrirán pocos cambios o irán en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: aunque los cielos estarán en general poco nubosos, habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras, acompañada de chubascos y tormentas ocasionales. Se espera un ascenso generalizado de las temperaturas, salvo máximas localmente en descenso en el litoral mediterráneo.

No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes asociadas a las tormentas. Soplará levante en el litoral mediterráneo, con intervalos moderados.

- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura estará nuboso de madrugada y por la noche. En el norte de las islas montañosas el día empezará nuboso, pero se abrirán claros durante las horas centrales. Pocos cambios en las temperaturas. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas. EFE

(foto)

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