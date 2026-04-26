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Muere un motorista de 39 años durante el fin de semana del Gran Premio de Jerez

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 26 abr (EFE).- Un motorista de 39 años ha muerto este domingo en un accidente registrado en El Puerto de Santa María (Cádiz) durante el fin de semana del Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez, coincidiendo con la jornada de mayor afluencia de público y de máxima complejidad para el dispositivo especial de emergencias desplegado por la Junta de Andalucía.

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha lamentado el fallecimiento tras presidir a primera hora la reunión del comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía en el Puesto de Mando del Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

El siniestro se ha producido a las 8:24 horas en una glorieta de la avenida de la Libertad, en dirección a Puerto Sherry, según la información facilitada por el operativo.

Pese a este suceso, Sanz ha indicado que la normalidad está siendo la nota predominante y que el plan se desarrolla conforme a lo previsto durante una jornada marcada por la llegada masiva de aficionados al circuito.

Según los datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112), el acumulado de incidencias asciende a 245, frente a las 337 registradas en la edición de 2025, lo que supone un descenso del 27,3 por ciento.

La mayoría de los avisos atendidos han sido de carácter sanitario, seguidos de accidentes, incidencias de tráfico y asuntos relacionados con la seguridad ciudadana.

En el ámbito asistencial, el Hospital Universitario de Jerez ha atendido a 27 personas, la mayoría leves, mientras que el hospital de El Puerto de Santa María ha asistido a 26 pacientes, dos de ellos graves, de los que uno continúa ingresado.

Asimismo, el hospital de Puerto Real ha atendido a dos heridos graves, uno pendiente de intervención, además de otros dos leves.

En cuanto a la ocupación de aparcamientos, a las 11:00 horas de este domingo el estacionamiento de motos A se encontraba completo, con 11.800 plazas cubiertas, mientras que el resto de zonas presentaban niveles de ocupación de entre el 55 y el 80 %.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha destacado la coordinación entre administraciones en un dispositivo de seguridad que moviliza a cerca de 2.750 agentes. EFE

fjs/rro/ros/og

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