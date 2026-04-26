Montero afirma que el PP-A "confunde estabilidad con resignación" y llama a apostar por lo público con el PSOE-A

La vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado este sábado que desde el PP-A están pidiendo a los andaluces "que no cambie nada", pues "confunden estabilidad con conformismo" y "con resignación", e intentan "crear en las conciencias" la idea de que es mejor "que las cosas no cambien, porque no tienen solución", algo que ha negado Montero, llamando a apostar por "lo público" el 17M de la mano de los socialistas.

Así lo ha destacado durante su intervención en Córdoba, junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la cabeza de lista de su partido por Córdoba al Parlamento andaluz, Silvia Mellado, en un acto de campaña por el 17M celebrado en el Colegio Mayor La Asunción, donde ha recordado que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, dijo que sus ocho años de gobierno no ha hecho "los cambios (precisos) en el sistema sanitario porque era un lío".

Ante ello, Montero ha señalado que lo que "es un lío es que nos metan copagos en el sistema sanitario, es un lío que quiten quirófanos para dárselos a las clínicas privadas, es un lío que cierren aulas" públicas "mientras que tenemos que llevar a nuestros hijos a la Formación Profesional" privada, de modo que "el lío lo tenemos las familias".

Por eso, la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha pedido "a la gente que se dejen de líos" y que tengan en cuenta que "el próximo 17 de mayo es un referéndum por la sanidad pública, un referéndum en la defensa de lo público, porque lo público es lo único que garantiza que cualquier persona, tenga la renta que tenga, sea de la raza que sea, provenga de donde provenga, va a tener acceso al tratamiento" que precise "si tiene cura", y también "la capacidad de que sus hijos progresen, si tienen también talento para estudiar".

En definitiva, según ha subrayado, "la defensa de lo público es la seña de identidad de Andalucía", añadiendo que "lo público no significa, solo ser justo con los más vulnerables y con la clase trabajadora", porque, lo cierto, es que en Andalucía "somos clase media", porque "tenemos garantizada la sanidad pública y la educación pública, si no las tuviéramos estaríamos empobrecidos y precarizados. Por eso somos clase media, y ya sabemos lo que ha hecho el PP siempre con la clase media", que es "empobrecerla".

Ello es así por que al PP, según ha asegurado, "nunca le ha interesado, que los ciudadanos aspiren a vivir mejor, que tengan más capacidad de renta, más capacidad de ocio y más oportunidades en la vida", que es, precisamente, lo que sí "defiende" el PSOE "a lo largo de su historia y por toda la geografía, la defensa de políticas que permiten realmente que, ante lo básico, todo el mundo pueda desarrollar su proyecto vital".

Por este motivo, la líder de los socialistas andaluces ha hecho un llamamiento "para que la gente piense realmente qué les interesa" de cara a las elecciones autonómicas en Andalucía del próximo 17 de mayo, teniendo en cuenta que es preciso cuidar "aquello que es colectivo, aquello que nos pertenece a todos, porque los servicios públicos son el patrimonio más importante de Andalucía, construido a pulmón por los socialistas".

PRIMERA MEDIDA

De este modo, "aquella persona que está esperando que le atienda su médico de Familia 15 y hasta 20 días, aquella persona que busca una cita con el especialista y le tarda ocho meses, y aquella persona que tiene pendiente una intervención quirúrgica que stá tardando dos años, que sepa que puede resolver su problema de salud votando el 17 de mayo".

De este modo, según ha anunciado, "la primera medida" que María Jesús Montero adoptará "cuando sea presidenta de la Junta" será "garantizar por ley que los ciudadanos son atendidos por el sistema sanitario en un plazo, con su médico de Familia, de 24-48 horas", asegurando que, sobre sanidad pública, sabe de lo que habla, "por que lo he hecho y lo volveré a hacer, por muchos bulos y mentiras a los que tengan que recurrir" desde el PP.

En este punto ha recordado que, bajo los gobiernos socialistas anteriores, de los que la propia Montero formó parte, en Andalucía "fuimos la primera comunidad en garantizar los tiempos de espera para los ciudadanos", además de "la primera en impulsar la investigación con células madres para que lo que no tenía cura, como la diabetes, encontrara un rayo de esperanza", y también "la primera que reguló en el sistema público la segunda opinión médica", y todo eso "no pertenece a solo nuestro pasado", pues, "de la mano del Partido Socialista, esto es" también "el futuro que nos está esperando".

"QUE NO SE QUEDEN DE ESPECTADORES"

Por eso "es tan importante", según ha apelado a sus compañeros de partido, "que a lo largo" de esta precampaña y la ya próxima campaña electoral, todos los socialistas expliquen "a la gente por qué es fundamental que el próximo 17 de mayo los ciudadanos no se queden de espectadores", sino que "acudan a las urnas" y "que lo hagan desde la convicción, desde la victoria, desde la esperanza, porque este partido siempre representa la esperanza para miles de ciudadanos" que "esperan" a los socialistas, a los que "quieren" en el Gobierno de Andalucía.

En este punto, Montero ha señalado que el PSOE es "un partido valiente, de hombres y mujeres valientes, que siempre creen en el bien general, en el bien común, que no se arrodillan, ni se arrugan frente a los poderosos, que tiran del carro, cada día, de la igualdad de oportunidades", que es "la garantía que tenemos los ciudadanos de que, al menos en lo básico, si hay cura para nuestro problema de salud, o si nuestro hijo o nieto tiene TOC, van a poder acceder a unos servicios que les permitan curarse o desarrollar su proyecto de vida".

En cuanto a la referida valentía del PSOE, ha resaltado cómo, contracorriente y siendo el "primero" de los que luego han sido muchos dirigentes a nivel mundial que le han respaldado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha posicionado a favor del "diálogo y la paz" en Ucrania, en Gaza "y ahora en Irán y Líbano", encabezando "un partido de hombres y mujeres valientes" y que tienen como líder, "al hombre más valiente" que conoce Montero, quien ha dicho querer llevar a Andalucía las políticas que Sánchez ha llevado a cabo en España.

Así, ha asegurado que Sánchez, con la subida del SMI, con la Renta Mínima Vital y la subida de las pensiones, entre otros logros, ha conseguido "lo que la derecha siempre negó que era posible, la prosperidad, el crecimiento económico con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores" y de las condiciones de vida, en general de la ciudadanía, a la vez que "ha demostrado" que es posible "tener un país moderno y verde", que aprovecha las energías renovables para el beneficio general.

Eso es lo que Montero, según ha dicho, pretende hacer en Andalucía, trabajando para "modernizar esta tierra" asumiendo "retos del futuro que se llaman Andalucía verde y Andalucía feminista", defendiendo y ampliando "derechos" y "servicios públicos, por la modernización de su campo y de su industria", haciéndolo "desde la experiencia, desde la convicción y también desde los valores".