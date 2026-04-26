Miret: "Mavra ha dado una masterclass"

Lugo, 26 abr (EFE).- Daniel Miret, entrenador del Asisa Joventut, elogió la “masterclass” que ha dado el base croata Dominik Mavra durante la segunda parte del encuentro que el Breogán ganó a su equipo.

“En el último cuarto, Mavra se ha sentido muy cómodo y ha leído muy bien el partido. Ha dado una masterclass. Ahora con la nueva situación de los bases está jugando con más confianza y hoy ha brillado”, afirmó el técnico verdinegro en rueda de prensa.

Miret destacó el “esfuerzo” del Breogán en defensa para evitar las canastas del Joventut “en los últimos segundos de las posesiones”, y lamentó que su equipo fallase muchos triples “liberados” y se quedase en un 30 por ciento de acierto.

“Para mí la energía con la que ha jugado el Breogán ha sido diferencial. Ha hecho méritos para que nosotros tengamos ese porcentaje tan bajo”, apuntó el técnico catalán, quien consideró justo el triunfo gallego porque “ha jugado mejor que nosotros”.

“Es un equipo muy difícil de ganarle cuando juega tan bien. Tiene velocidad en el pase, siempre juega para la mejor opción y hoy han estado muy cómodos. Nosotros hemos tenido desde el inicio problemas con las pérdidas y con el rebote. Breogán ha luchado mejor que nosotros, no más, pero sí mejor. Y en el final del tercer cuarto hemos recibido un parcial que ha sido la ventaja que han sabido administrar para cerrar el partido y llevarse esta victoria”, analizó.

Finalmente, dijo que la ausencia de Ante Tomic no influyó en el resultado de este domingo porque el pívot croata ya lleva “seis semanas” fuera del equipo, pero sí la del sueco Simon Birgarden porque “ha vuelto a jugar sin entrenar”. EFE

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