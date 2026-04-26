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EH Bildu aboga por un blindaje del euskera en términos "inclusivos" también con el PSE

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Bilbao, 26 abr (EFE).- El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha considerado que el PSE-EE "tiene que ser parte de la solución en términos inclusivos" que se dé a la reforma de la Ley de Empleo Público en Euskadi para blindar la exigencia del conocimiento del euskera en las OPE.

Otxandiano, que ha tomado parte en Gernika en una ofrenda floral en recuerdo a las víctimas del bombardeo de la localidad vizcaína durante la Guerra Civil, ha defendido que esa solución debe basarse, entre otros principios, en "la igualdad efectiva entre las dos lenguas oficiales", euskera y castellano.

El portavoz abertzale se ha referido a la disposición del PNV a negociar también con EH Bildu la posibilidad de acuerdos en torno a la reforma de la Ley de Empleo Público después de que su socio de gobierno, el PSE-EE, haya admitido la dificultad de alcanzar un pacto en la materia con el Partido Nacionalista Vasco.

La polémica en torno a este asunto ha crecido este fin de semana después de que el secretario general del PSE-EE de Bizkaia y vicelehendakari segundo, Mikel Torres, considerase ayer "no asumible" el planteamiento del PNV de "aumentar" la exigencia del euskera para acceder a un empleo público y acusase a su socio de gobierno de ir "a rebufo de EH Bildu".

"Si nos acusan de eso, les acusaría de absoluto inmovilismo", ha replicado este domingo a los socialistas el presidente del PNV, Aitor Esteban.

Ante ello, EH Bildu ha considerado "factible" alcanzar un amplio consenso en la materia. Según Otxandiano, existe una oportunidad "para dar una solución de altura a un bloqueo que existe".

"Se puede hacer de forma inclusiva, mediante un debate sosegado que busque el concurso de todas las sensibilidades políticas del país", ha defendido Otxandiano, quien ha informado de que la próxima semana la coalición soberanista se va a reunir con los sindicatos CCOO, ELA y LAB y mantendrá la interlocución abierta "con todos los partidos".

Según ha considerado, el PSE "tiene que ser parte de la solución en términos inclusivos".

Para EH Bildu, esa solución debe basarse en "tres principios políticos fundamentales: el respeto a los derechos lingüísticos como derechos fundamentales amparados por el derecho internacional; la igualdad efectiva entre las dos lenguas oficiales; y la flexibilidad y empatía con las personas que hoy no saben euskera, a quienes tenemos la responsabilidad de garantizarles su aprendizaje, porque conocer el euskera es un derecho".

Otxandiano ha afirmado que "el debate jurídico hay que abordarlo con rigor, escuchando a los expertos" y se ha mostrado convencido de que "es posible lograrlo". EFE

cc.esm/lml

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