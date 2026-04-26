92-95. Shengelia rompe el ritmo del Baskonia

Vitoria, 26 abr (EFE).- El jugador del Barcelona, Toko Shengelia, fue clave en la victoria de su equipo en Vitoria (92-95) y apareció en el momento preciso para romper el ritmo de Kosner Baskonia, que estaba lanzado a por el triunfo en un duelo directo por la cuarta plaza.

El pívot georgiano, 26 créditos de valoración, se deshizo de sus pares en el poste bajo y abrió un hueco insalvable para los locales, que pelearán con los culés por la cuarta posición en las últimas fechas de la liga regular.

Kobi Simmons y Mamadi Diakité fueron los mejores de los baskonistas con 44 puntos entre los dos.

El acierto exterior marcó el arranque de un partido que comenzó frío y se fue calentando con el paso de los minutos. El Barça aprovechó su momento inicial para endosar un 3-19 en los primeros cinco minutos ante un Baskonia sin chispa, que perdió muchos balones y no logró encontrar tiros liberados.

La entrada a pista de Tim Luwawu-Cabarrot y Kobi Simmons dio más frescura en ataque a los locales, que seguían con muchos problemas en defensa y no podían contener el juego de dos contra dos de los culés.

El Baskonia reaccionó y una canasta de Rodions Kurucs sobre la bocina colocó un 20-26, tras un parcial vasco de 14-5.

Jesse Edwards generó en las dos zonas más problemas de los previstos a los de Xavi Pascual, que se vio obligado a sacar a pista a Youssoupha Fall para igualar la presencia física de los interiores baskonistas.

Los de Paolo Galbiati desaprovecharon las opciones que le regaló el Barcelona, con varios errores ofensivos, pero se mantuvieron al acecho de su rival, que no funcionaba con la segunda unidad.

Kevin Punter enderezó el rumbo de su equipo, pero el Barça se encontró en varias ocasiones con los interminables brazos de Mamadi Diakité que evitó varios ataques de los visitantes con cinco tapones y el Baskonia logró empatar a 43. Los de Xavi Pascual reaccionaron antes del descanso y se fueron por delante a vestuarios, 45-47.

Toko Shengelia y Rodions Kurucs libraron una bonita batalla en el arranque del tercer asalto donde se igualaron las fuerzas y cada canasta se sudaba cada vez más.

El tiro libre y Kurucs solucionaban los problemas baskonistas en el cinco contra cinco y el Baskonia se enganchaba a un Barcelona que tiraba de talento en el uno contra uno, al ver que no le funcionó la decisión sin jugar sin un “cinco” puro.

Un triple con falta de Kobi Simmons volteó el marcador y el Baskonia se fue por delante con el último cuarto por jugar, 69-68.

Cinco puntos consecutivos de Eugene Omoruyi abrieron la primera brecha estrecha pero seria para los vitorianos, 76-72, pero tres triples consecutivos del Barça devolvieron el mando a los de Xavi Pascual, que fiaron sus ataques al uno contra uno de Toko Shengelia en el poste bajo.

Al Barcelona solo le quedaba mantener la renta de 10 puntos que consiguió en la última fase del choque. El Baskonia se lanzó con ataques rápidos y un triple Mamadi Diakité puso el picante a la recta final del partido. Juani Marcos se comió un saque de banda y los tiros libres dieron una última oportunidad a los locales pero Trent Forrest no pudo enviar el partido a la prórroga, 92-95.

- Ficha técnica:

92 - Kosner Baskonia (20+25+24+23): Forrest (8), Villar (-), Radzevicius (-), Omoruyi (5) y Diakité (19) -cinco inicial-, Kurucs (15), Spagnolo (3), Simmons (25), Luwawu-Cabarrot (8) y Edwards (7).

95 - Barcelona (26+21+21+27): Marcos (11), Punter (14), Kusturica (6), Shengelia (20) y Vesely (14) -cinco inicial-, Núñez (3), Brizuela (5), Willy (4), Norris (-), Clyburn (16), Fall (2) y Parra (-).

Árbitros: Antonio Conde, Jorge Martínez y Carlos Merino. Eliminaron por faltas personales a Kurucs (min.40) y al visitante Marcos (min.40). Señalaron falta técnica a Xavi Pascual (min.19).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa, disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 10.153 espectadores. Antes del encuentro se celebró el título de Copa del Rey conseguido por el Baskonia, con el izado del estandarte a lo alto del estadio. EFE

jd/og

(foto)