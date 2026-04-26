Manu González (Kalex), “contento por volver al podio otra vez” en Moto2

Jerez de la Frontera (Cádiz), 26 abr (EFE).- El piloto español Manu González (Kalex), segundo en Moto2 en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en el Gran Premio de España de Motociclismo, ha declarado estar “contento por volver al podio otra vez”.

González mantiene el liderato en la temporada y manifestó a los periodistas que “está muy bien hacerlo con la gente de Jerez”.

El madrileño señaló que “quería empujar hasta el final y luchar con Senna (Agius) por la victoria, pero admitió que “él tenía más velocidad en las curvas rápidas”.

González decidió “no arriesgar demasiado porque un error podía influir en el campeonato”.

El español recordó que en el fin de semana han "sufrido con la moto, con la velocidad”, por lo que en su opinión, “terminar segundo está muy bien”, precisó.

De cara al futuro, González indicó que “hay que mejorar en detalles para controlarlos y ganar carreras”. EFE

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