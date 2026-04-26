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Simeone, pendiente de Julián Alvarez, Hancko, Lookman y Giménez

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Madrid, 25 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, iniciará este lunes la preparación de su equipo para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, pendiente de Julián Alvarez, David Hancko, Ademola Lookman y José María Giménez, tras confirmarse la baja de Pablo Barrios.

Julián Alvarez no jugó por precaución contra el Athletic, con lo que se espera que esté listo para recibir al conjunto londinense en la punta del ataque en el estadio Metropolitano. Este sábado dentro de la convocatoria frente al equipo bilbaíno, no disputó ningún minuto. Tampoco lo hizo en el duelo del miércoles anterior contra el Elche por descanso.

El Atlético tiene dos sesiones por delante para preparar el partido europeo; la primera ya en la tarde de este lunes en el Centro Deportivo de Majadahonda, donde se comprobará la evolución de los lesionados, con la certeza de que no estará disponible Pablo Barrios. Las pruebas médicas han confirmado su lesión muscular. Se pierde toda la eliminatoria.

David Hancko ya se sumó al grupo el pasado viernes, aunque Diego Simeone explicó que aún estaba en “fase de recuperación” del esguince de tobillo sufrido hace dos semanas y media. No formó parte de la convocatoria contra el Athletic, pero sí se espera que llegue al choque de este miércoles con el Arsenal, según marcaban las previsiones.

Ademola Lookman tampoco estuvo listo todavía frente al Athletic Club. Lesionado en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, también es duda para el partido con el Arsenal. El extremo nigeriano no se ha ejercitado todavía con el grupo desde sus molestias por el riesgo de una lesión mayor.

José María Giménez, mientras, lleva fuera los últimos seis choques por una lesión muscular, de la que avanza en su puesta a punto al margen del grupo. Esta semana ya tocó balón con ejercicios progresivos al margen de sus compañeros. EFE

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