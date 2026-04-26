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Maté: "No esperaba lograr tanta ventaja"

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Boumalde Dades (Marruecos), 26 abr (EFE).- Luis Ángel Maté (KH7) sorprendió en la primera etapa de la Titan Desert con un fulgurante ataque en la subida cronometrada que le supuso una ventaja de más de 7 minutos sobre sus rivales de la general, entre ellos a Luis León Sánchez, a quien no descarta todavía.

"Ha sido una etapa durísima, marcada además por la bonificación de la Skoda Challenge de 1 minuto, que eso aquí es mucho. Yo he querido jugar un poco al despiste, arrancando prácticamente de salida para hacer la carrera dura, que es lo que me interesaba", explicó el marbellí en la meta de Boumalde.

Maté también jugo la baza de conocer el recorrido, ya que reconoció la etapa los días previos al comienzo de la Titan.

"Llevo 4 días aquí, y la gente llegó ayer. Quise jugar con esa ventaja de la adaptación y ha salido bien. Tengo ventaja, pero no descarto para nada a Luis León. Tengo grabados recuerdos con él desde mi época juvenil y nunca se le puede descartar, es uno de los mayores talentos que ha dado este deporte", precisó.

A pesar de la ventaja superior a los 7 minutos respecto al portugués Bruno Rosa y de más de 9 sobre "Luisle", el "Lince de Marbella" no se da por vencedor de la Titan.

"Esta carrera tiene un componente de azar que hasta el final no te permite cantar victoria, eso es lo que la hace tan grande, así que aún, puede pasar de todo. De momento voy líder, he ganado una etapa que era también un objetivo, así que todo lo que venga a partir de ahora bueno será".

Diferencias grandes, incluso inesperadas para el líder marbellí, que de momento ofrecen cierta tranquilidad.

"No me esperaba sacar tanta diferencia, el objetivo era lograr el minuto de bonificación, pero después en meta la renta me da bastante tranquilidad", concluyó. EFE

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