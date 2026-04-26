Illa anuncia la creación del Pla Cura como "cambio de modelo" del sistema de dependencia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern pondrá en marcha el Pla Cura que, afirma, supondrá un "cambio de modelo" del sistema de prestaciones de dependencia con una inversión de 25 millones y la incorporación de 200 nuevos profesionales.

Así lo ha explicado este domingo durante su declaración institucional con motivo de la IV Jornada de Trabajo del Govern fuera de la Generalitat, celebrada este fin de semana en el Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona).

El presidente ha detallado que esta medida, que se aprobará en el Consell Executiu de este martes, pretende agilizar el proceso de concesión de ayudas a la dependencia mediante un modelo integrado de atención a la dependencia que se organizará bajo el paraguas de la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, un modelo de atención "más cercano".

Illa ha remarcado que este plan es producto de los cambios demográficos y el envejecimiento de la población, cambios a los que, dice, el sistema de dependencia debe adaptarse: "Nos hemos encontrado con un sistema desfasado que hay que adaptar y transformar justamente para dar respuesta a esta sociedad que ha cambiado".

PLAN DE MEDIDAS

El plan, desarrollado entre los departamentos de Salud y Derechos Sociales e Inclusión, incluye una serie de medidas a corto plazo, con una implementación prevista a lo largo de 2026 y 2027, y otras a corto-largo plazo, a partir de 2027 y 2028.

Actualmente, en Catalunya, 128.000 personas están esperando para completar el proceso de la dependencia, con 397 días de media entre la solicitud y la resolución del plan individual de atención (PIA), una cifra que el Govern espera reducir a 60 días con las nuevas medidas.

De entre estas personas, la Conselleria de Salud tiene identificadas unas cerca de 18.000 con "alta probabilidad" de grado III, que podrán confirmarse de forma semiautomática con una llamada o videollamada, y que podrán recibir una prestación sustitutoria hasta que comience a recibir la ayuda solicitada, algo que, ha enfatizado Illa, es de sentido común.

Esta respuesta prioritaria tendrá particularmente en cuenta las situaciones complejas con patologías de salud mental y los casos que afecten a niños menores de 6 años.

"LA PERSONA EN EL CENTRO"

Illa ha subrayado que este es un modelo que sitúa "la persona en el centro", pasando de concebir la dependencia como un proceso administrativo a un proceso en el que la persona es el centro objetivo de la decisión.

El presidente ha destacado la voluntad del ejecutivo de situar a Catalunya en la "vanguardia de las políticas sociales y la modernización del sistema de dependencia" y ha asegurado que, a este respecto, nadie está haciendo políticas más ambiciosas que Catalunya.

INVERSIÓN

El Govern destinará 25 millones de euros al plan, que servirán para incorporar 200 nuevos profesionales y procesar 25.000 solicitudes anuales adicionales, así como para desplegar el vSocial, la herramienta tecnológica única que se usará para todo el proceso.

Asimismo, implementará el PIA exprés, que resuelve la solicitud de grado y PIA en un solo acto administrativo, pensado para quien opte a la prestación de cuidador familiar o a una prestación económica vinculada a un servicio.

Illa ha afirmado que esta prestación podrá beneficiar a alrededor de 65.000 personas con esta vía rápida "aproximadamente la mitad de las solicitudes que se reciben este ámbito".

MEDIDAS A LARGO PLAZO

El Pla Cura contempla pasar de 25 servicios de valoración a la dependencia (SEVAD) a 375 equipos de atención primaria (EAP) y 107 servicios sociales básicos, a través de los cuales la ciudadanía podrá iniciar su proceso de reconocimiento directamente en los centros de atención primaria (CAP) o mediante su trabajador social de referencia.

Los profesionales del CAP o de servicios sociales acompañarán a la persona y a la familia para hacer los trámites de solicitud, con la posibilidad de hacer atención domiciliaria y, si es necesario, podrán también hacer la valoración de cara al PIA.

CALENDARIO

El despliegue de estas medidas parte de una prueba piloto, actualmente en marcha, en el centro de salud integral de referencia (CSIR) de Vic (Barcelona), que a partir de septiembre se extenderá a los demás CSIR y a una de las nuevas Áreas Integradas de Salud de referencia, aún por determinar.

A partir de marzo de 2027, y hasta diciembre de este año, se generalizará al conjunto de regiones sanitarias de Catalunya.

La Generalitat trabaja todas estas medidas como "primer gran despliegue operativo" de la nueva Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Catalunya (Agaiss-Cat).