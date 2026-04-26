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1-2. El Club de Campo frustra el sueño del Sanse y conquista su vigésima Copa de la Reina

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Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 26 abr (EFE).- El Club de Campo Villa de Madrid se proclamó este domingo campeón de su vigésima Copa de la Reina en las 41 ediciones disputadas tras imponerse por 1-2 al Sanse Complutense, que vio truncado su sueño de levantar el primer título copero de su historia.

El conjunto complutense, que llegaba a la final disputada en las instalaciones del Junior FC de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) tras eliminar al vigente campeón, el Club Egara, en la tanda de 'shoot-out' después del 2-2 en el tiempo reglamentario, no pudo culminar su gesta ante el oficio del gran dominador histórico del torneo, que recupera el cetro dos años después.

La hegemonía del equipo dirigido por Pablo Usoz, referencia indiscutible del hockey hierba femenino español en las últimas décadas, volvió a quedar patente en una final que se le puso muy de cara desde el inicio.

El Club de Campo abrió el marcador en el primer penalti-córner del encuentro, apenas transcurridos 30 segundos, y amplió la ventaja en el minuto 2 por mediación de Florencia Amundson.

El 0-2 tempranero no descompuso del todo al Sanse, que reaccionó con valentía y encontró premio casi de inmediato. En el minuto 4, Sara Carmona culminó una acción de juego para recortar distancias (1-2) y devolver la emoción a la final.

Sin embargo, el empuje del conjunto complutense no logró romper la estructura de un Club de Campo que, más allá de los títulos recientes del Junior (2021), el Polo (2023) o el Egara (2025), ha dominado con autoridad el palmarés copero desde 2008.

A partir de ahí, el encuentro se convirtió en un ejercicio de control por parte del equipo madrileño, que cerró espacios, ralentizó el ritmo del juego y supo neutralizar cualquier intento de remontada.

El Sanse lo intentó hasta el final, pero sin la precisión necesaria para igualar un encuentro que el equipo más laureado supo madurar hasta el pitido final, evitando un desenlace como el del año anterior, cuando perdió el título en los 'shoot-outs'.

En el partido por el tercer puesto, el campeón de 2025, el Club Egara, se rehízo tras su eliminación en semifinales y se impuso con claridad a la UD Taburiente por 3-0, en un encuentro en el que el conjunto canario ofreció resistencia, pero acabó cediendo ante la superioridad rival.

- Ficha técnica:

1 - Sanse Complutense: Valdivieso; Mondo, De la Llama, Lucía Jiménez, Maes, Rodríguez, Condes, Viana, Zuzuarregui, Carmona (1) y Paula Jiménez, -once inicial-, Paniagua (p.s), Pagani, Melero, Pigerl, Stephanie y Madariaga.

2 - Club de Campo Villa de Madrid: Balmaseda; Barrios, Amundson (1), García, Pérez, López (1), González-Laguillo, Mejias, Barrios y Agulló -once inicial-, Álvarez (p.s), Carlota González, Varela, Monsalve, Del Real Alarilla, Abajo, Álvarez y Unzurrunzaga.

Goles: 0-1, min.1: Maria López, penalti-córner. 0-2, min.2: Florencia Amundson. 1-2, min.4: Sara Carmona.

Árbitros: Sandra Adell y Rayco Mena. Mostraron tarjeta verde a Alejandra De La Llama (min.27) por parte del Sanse Complutense. Mostraron tarjeta amarilla a Florencia Amundson (min.59) por parte del Club de Campo Villa de Madrid.

Incidencias: Final de la Copa de la Reina disputada en las instalaciones del Junior FC de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). EFE

avm/vmc/jap

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