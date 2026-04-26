Le piden cárcel por imitar la firma del dueño de una empresa y quedarse con 1,7 millones

Alicante, 26 abr (EFE).- La fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel para un asesor fiscal acusado de quedarse con más de 1.700.000 euros de una empresa a la que asesoraba tras el fallecimiento del dueño, donde llegó a imitar la firma de éste para hacer pagarés.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el ministerio público le atribuirá los delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en un juicio que está previsto que arranque este lunes a partir de las 9.30 horas en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, y que termine al día siguiente.

Este hombre de confianza, que también ejercía de asesor contable y laboral, se hizo cargo de la gestión de toda la empresa en 2015 ante el desconocimiento de la viuda del empresario.

La fiscalía sostiene que hasta el año 2020 se aprovechó de la confianza que la mujer tenía en él para hacer uso de dinero de la mercantil cargando recibos o realizando traspasos en unas operaciones en las que imitaba la firma de la víctima en la confección de pagarés por diversos importes. EFE