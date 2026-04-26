La prevención de riesgos, clave para seguir mejorando las cifras de siniestralidad laboral

Madrid, 26 abr (EFE).- La prevención de los riesgos laborales es clave para seguir reduciendo la cifra de accidentes en el puesto de trabajo o de camino al trabajo, que en 2025 dejaron 735 personas fallecidas, un objetivo que persigue la reforma de la ley de prevención que el Gobierno prevé aprobar en el próximo martes.

Coincidiendo con la celebración el 28 de abril del día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, el Consejo de Ministros aprobará en primera vuelta la reforma de una ley que ya ha cumplido 30 años, para incorporar las nuevas realidades del mundo laboral, como las derivadas del cambio climático o la transición digital.

La norma introducirá como novedad la figura del agente territorial de prevención de riesgos laborales, cuyo papel será visitar los centros de trabajo y proponer la adopción de medidas preventivas con el objetivo de garantizar la seguridad y mejorar la salud de los trabajadores.

De acuerdo con los datos de siniestralidad del Ministerio de Trabajo, en 2025 perecieron en accidente laboral 735 personas, 61 menos que un año antes, siendo el perfil más común el de un hombre empleado en el sector servicios, fallecido por causas naturales como un infarto o un derrame cerebral.

No obstante, es el sector de la construcción el que presenta una mayor incidencia por número de trabajadores y el único en el que aumentaron las muertes en 2025, al subir de 135 a 164.

También aumentaron hasta 151 los fallecidos 'in itínere', la mayoría en accidentes de tráfico.

Los accidentes laborales con baja descendieron un 1,3 %, pasando de 628.300 en 2024 a 620.386 en 2025, la mayoría de los cuales fueron de carácter leve y les ocurrieron a hombres del sector servicios por sobreesfuerzos físicos y golpes en movimiento, aunque la incidencia por número de trabajadores vuelve a ser mayor en la construcción y en las industrias extractivas.

Para CCOO y UGT "sigue siendo inaceptable" que el pasado año murieran 735 personas en accidentes laborales, al tiempo que inciden en la necesidad de visibilizar las enfermedades profesionales, especialmente los cánceres provocados por exposición laboral.

Los sindicatos alertan de que cada año fallecen 8.700 hombres y 850 mujeres por tumores debidos a exposiciones ocupacionales, mientras que en 2025 solo se comunicaron 119 partes de enfermedad profesional por exposición a agentes cancerígenos.

Los sindicatos denuncian además que las evaluaciones de riesgos en las empresas no identifican adecuadamente los peligros asociados a procesos crónicos y que, cuando se diagnostican, estos casos se derivan como enfermedad común en lugar de profesional, eludiendo su registro oficial.

En este contexto se enmarca en el 'Acuerdo de mejora y modernización de la Ley de prevención de riesgos laborales', firmado el 10 de febrero por el Gobierno, CCOO y UGT, y que no contó con el respaldo de la patronal CEOE-Cepyme.

Fuentes de CEOE insisten que en que la reforma de la ley propuesta aumenta la inseguridad jurídica, incrementa de forma injustificada la responsabilidad empresarial, sindicaliza la prevención y no solo es fruto de un proceso en el que se ha deteriorado el diálogo social, sino que además carece de un análisis de impacto riguroso.

Con la negativa de la patronal se han alineado partidos como Junts y el PP, que ya han anunciado que votarán en contra de una reforma que no cuente con el respaldo de las organizaciones empresariales. EFE