Jonathan Castroviejo:"Es bueno que Paul Seixas pueda poner en apuros a Pogacar"

Boumalne Dades (Marruecos), 26 abr (EFE).- Jonathan Castroviejo (Getxo, 38 años), ciclista profesional entre 2008 y 2025, 6 veces campeón de España contrarreloj, afronta "con ilusión una experiencia nueva" en su debut en la Titan Desert de Marruecos.

Tras su retirada y después de un período olvidado del ciclismo se sube a la bicicleta de montaña y comenta el dominio de Pogacar en el pelotón internacional y la irrupción del francés Paul Seixas.

"La verdad que este año me ha costado empezar a ver ciclismo de nuevo. Me propuse desintoxicar un poquito del ciclismo y ahora estoy empezando a sentir de nuevo un poquillo más de gusanillo, sigo un poco más las carreras y estoy un poco más al día", comenta en la localidad de Boumalne Dades el ciclista que vestirá en la Titan el maillot del KH7.

Castroviejo, retirado al final de la pasada temporada en las filas del Ineos, comentó los efectos del dominio casi absoluto del esloveno Tadej Pogacar en el pelotón internacional y el surgimiento de una nueva figura como el francés Paul Seixas.

"Menos mal que sale alguien como Seixas que puede poner en apuros a Pogacar. Esperemos que sea un duelo que provoque batallas, porque las últimas carreras que hemos visto al final se hacen aburridas. Cuando alguien ataca a 80 km y hace una exhibición no deja de ser un monólogo y el resultado es previsible. Me sorprende la juventud de Seixas, tiene solo 19 años". comentó el "rutero" vasco.

Sobre la presión que puede sufrir el joven talento francés, con intervención incluida del Gobierno francés, Castroviejo considera que sería importante limitar las exigencias inmediatas.

"Parece que se interviene desde el Gobierno. Me gustaría que le dejasen evolucionar y ver cómo se desarrollan las cosas en un año o dos", añadió.

Los efectos de la superioridad de Pogacar, no solo tiene efectos en los aficionados, sino también en los equipos.

"Un dominio tan aplastante no es bueno para el ciclismo, eso es obvio, conduce al aburrimiento del aficionado. Tampoco es bueno para el resto de equipos, tienen patrocinadores detrás y hay mucho dinero en juego. No tienen escaparate porque todo lo aglutina una persona o un equipo", explicó.

Su participación en la Skoda Titan Desert Morocco 2026 supone un nuevo reto deportivo en un escenario radicalmente distinto al de la carretera: el desierto marroquí, donde la navegación, la resistencia y la gestión del esfuerzo marcan la diferencia.

"Me ha animado a hacer la Titan Desert por vivir una experiencia totalmente diferente a lo que venía acostumbrado. Gestionarse uno mismo, las distancias, las temperaturas, ver un país diferente y conocer otra cultura”, explica el propio Castroviejo, que reconoce que el cambio de escenario será total.

El ciclista también admite que afronta el reto con respeto, especialmente por los elementos que hacen única a la prueba.

"Soy inexperto en bicicleta de montaña, que es muy diferente a lo que he usado siempre. Me da respeto el calor, las temperaturas van a ser duras. Y también la orientación, no perderse. La navegación me gusta y tengo ganas de ponerlo en práctica", concluyó. EFE