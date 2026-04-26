Illa anuncia un plan de choque para reducir las listas de espera de la dependencia

Barcelona, 26 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este domingo un plan de choque para reducir las listas de espera de la dependencia en Cataluña, en las que hay unas 128.000 personas.

Lo ha dicho en una declaración institucional desde Món Sant Benet, en Sant Fruitós del Bages (Barcelona), donde este fin de semana el Govern ha celebrado unas jornadas de trabajo centradas en el impulso de los servicios públicos.

Esta iniciativa, llamada "Pla Cura", busca agilizar los expedientes de las 18.200 personas que el Govern calcula que esperan el reconocimiento del grado III, el máximo establecido.

Según Illa, se trata de uno de los proyectos "más importantes" que ha puesto en marcha el Govern y supondrá la "transformación más ambiciosa" del sistema de atención a la dependencia 20 años después de la ley que lo creó.

El plan se basa en la simplificación de trámites y la mejora de los recursos humanos y tecnológicos implicados en el proceso, del diagnóstico a la valoración del grado de dependencia y la aprobación del PIA (Plan Individual de Atención), según han informado fuentes de los departamentos de Salud y Derechos Sociales e Inclusión. EFE

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