El Frente Polisario en Catalunya ve una "humillación" que la regularización excluya a los apátridas

El delegado del Frente Polisario en Catalunya, Mohamed Salem Laabeid, ha tachado de "humillación" que las personas apátridas, como es el caso de personas saharauis, se hayan quedado fuera de del Real Decreto de la regularización extraordinaria de migrantes aprobado la semana pasada por el Gobierno.

En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que hay saharauis que han tardado hasta 4 o 5 años en conseguir la protección de apátridas: "Lo que ha hecho el Gobierno español con nosotros es una lacra, es una humillación, es repugnante, porque no solo nos quita nuestro país, sino que nos quita hasta nuestra existencia como saharauis".

Los apátridas estaban mencionados en anteriores borradores del Real Decreto, pero el Consejo de Estado, en su dictamen sobre el texto, pedía retirar esta mención específica junto con los solicitantes de protección internacional y recordaba que el ordenamiento jurídico español contiene una regulación específica de la situación o estatuto de apátrida, distinta de la que figura en el grupo normativo aplicable a la extranjería.

Mohamed Salem Laabeid ha explicado que desde el Frente Polisario no han mantenido conversaciones con el Gobierno al respecto, ya que tienen la relación rota con el Ejecutivo español desde 2022, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que reconocía el plan marroquí para el Sáhara.

Sin embargo, ha detallado que tienen aliados en los partidos políticos representados en los parlamentos que sí que interlocutan con el Gobierno y preguntan por la situación de los saharauis, y ha asegurado que están trabajando para intentar "revisar y abrir las puertas a los saharauis" para que tengan acceso a la regularización sin tener que esperar años a conseguir la protección de apátrida.

También ha cuestionado el estatus de apátrida: "El Estado Español, no solo ha apoyado la ocupación del Sáhara y ha apoyado la violación de la legalidad internacional y la justicia internacional, no solo esto, sino que están borrando al pueblo saharaui", ha criticado.

El delegado del Frente Polisario en Catalunya ha lamentado que, cuando los saharauis consiguen la protección de apátridas o su permiso de residencia, en el lugar de nacimiento ya no figura Sáhara Occidental, sino que aparece la ciudad saharaui y entre paréntesis Marruecos u Otros países de África, lo que interpreta como una voluntad explícita de "borrar" al Sáhara.

EL PP HIZO "MENOS DAÑO"

Pese a que ha señalado que la posición de España con respecto al Sáhara siempre ha sido una cuestión de Estado, como potencia administradora, ha afirmado que cuando ha gobernado el PP han recibido "menos daño, al menos no han tocado las cosas".

Ha acusado a los socialistas de tener una doble vara de medir en el plano internacional, y ha lamentado que el 'No a la guerra' de Sánchez se aplique para guerras como la de Ucrania o Gaza, pero no al Sáhara: "¿Por qué los derechos humanos en el Sáhara no son como los derechos humanos en Siria, o en Libia, o en Túnez, o en Arabia Saudí, o en Irán?", se ha preguntado.

El delegado del Frente Polisario ha asegurado no entender por qué España se pone del lado de Marruecos, y ha tachado de "hipocresía" que España alegue motivos de control de los flujos migratorios o relacionados con la pesca para no dar apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui.

También ha señalado que, antes de la carta de 2022, percibían más cercanía a la causa saharaui por parte de alcaldes y militantes socialistas, y ha añadido que a partir de entonces el PSOE envió "una circular a los militantes y a los cuadros del partido, pidiéndoles apoyar a Marruecos y justificando por qué apoyar a Marruecos".