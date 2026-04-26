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Pascual: El equipo ha reaccionado muy bien

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Vitoria, 26 abr (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Pascual, consideró que a pesar de la eliminación europea y el poco tiempo de descanso “el equipo reaccionó muy bien” y se mostró satisfecho por haber logrado “una importante victoria”.

“Hemos cometido errores para cerrar el partido”, lamentó el técnico catalán en rueda de prensa, pero felicitó a su equipo por haber hecho “un partido sobrio especialmente en el tramo final de la segunda parte”.

Pascual destacó, entre otros, a Toko Shengelia, que les ayudó y mucho y sobre todo puso el foco en Jan Vesely. “Ha hecho un partido brillante en todos los aspectos del juego”, apuntó.

No le gustó el tiro de Will Clyburn en los minutos finales y confesó que no se esperaba que Tim Luwawu-Cabarrot tirase a fallar el segundo tiro libre con diez segundos por delante. “Hemos estado atentos al rebote”, aplaudió.

“No hemos querido hacer falta al final y los chicos han respetado la decisión”, dijo Xavi Pascual, consciente de que en el baloncesto actual, se pueden forzar tres tiros libres en estos momentos de partido.

“Seguimos enganchamos ahí arriba y vamos a luchar por ser cabezas de serie aunque no va a ser nada fácil”, confesó. EFE

jd/og

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