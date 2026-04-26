Veintidós países iberoamericanos abordan en Zamora los problemas de infancia y juventud

Zamora, 26 abr (EFE).- Ministras y ministros, secretarios de Estado o directores generales con competencias en materias de infancia y juventud de España, Portugal y una veintena de países iberoamericanos abordarán las políticas en la materia en una reunión que celebrarán la próxima semana en Zamora, preparatoria de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

La llegada de las delegaciones de los diferentes países participantes tendrá lugar el próximo martes, 28 de abril, y será al día siguiente cuando desarrollen la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud y XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, han informado este domingo fuentes del Gobierno de España.

La sede zamorana del Consejo Consultivo de Castilla y León es el lugar elegido para celebrar esas reuniones preparatorias de la Cumbre Iberoamericana que se desarrollará en Madrid en el mes de noviembre.

Durante los encuentros se abordarán cuestiones como la erradicación de la pobreza infantil y de la violencia contra la infancia y la adolescencia y se promoverá el intercambio de buenas prácticas legislativas y programáticas en esa materia.

Asimismo, se buscará desarrollar mecanismos de cooperación entre los distintos países iberoamericanos para prevenir, detectar y combatir todas las formas de violencia, tanto en entornos físicos como digitales.

La reunión ministerial impulsará el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y avanzadas, orientadas al objetivo común de que ningún niño, niña o adolescente en Iberoamérica viva en situación de pobreza en 2030.

A este respecto, la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, insistirá en la necesidad de poner en marcha una prestación universal por crianza, una medida que ha demostrado tener un alto impacto en los países donde está en vigor. EFE

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