EH Bildu reivindica en Gernika paz justicia social, porque Euskadi "conoce de primera mano lo que es la guerra"

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha reivindicado este domingo en Gernika "la paz, la justicia social y la soberanía de las naciones" porque Euskadi "conoce de primera mano lo que es la guerra".

Antes de participar en la ofrenda floral que EH Bildu celebrado en la plaza Mercurio de Gernika para conmemorar el 89 aniversario del bombardeo de la villa foral, junto a otros miembros de su partido, Otxandiano ha asegurado estos hechos supusieron "un ataque directo a la identidad nacional vasca".

Además, ha recordado que, en estas fechas, se cumplen también 90 años del bombardeo de Otxandio y 150 de la abolición de los Fueros Vascos, aniversarios que, en su opinión, se producen "en un contexto político internacional" en el que "se quiere empujar a un escenario de guerra global".

Según ha apuntado, EH Bildu "siempre ha estado en contra de la guerra", se ha opuesto a "la escalada armamentística y militar" y se ha pronunciado contra la industria armamentística, porque "las armas se construyen para ser utilizadas".

"La escalada militar conduce a la guerra, la guerra llama a la guerra y la guerra global es una amenaza existencial para la civilización y el planeta", ha explicado.

Asimismo, ha advertido de que los conflictos "suponen un retroceso en derechos y las consecuencias sociales y económicas", que ya se refleja, ha señalado, en la carestía de la vida.

En un momento en el que "buena parte del debate político versa sobre cómo hacer frente a las consecuencias de la guerra y las consecuencias que tiene en la vida de las personas y en nuestra economía", cree preciso "pronunciarse a favor de la paz, en contra de la guerra, a favor de los derechos humanos, la justicia social y la soberanía de las naciones".

Pello Otxandiano ha asegurado que Gernika y Euskadi conocen "de primera mano lo que supone la guerra" y, por esta causa ha querido "reivindicar la paz, la justicia social y la soberanía de las naciones".