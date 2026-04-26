Espana agencias

El base Alberto Díaz sufre la fractura de un dedo de la mano izquierda

Guardar

Málaga, 26 abr (EFE).- El base del Unicaja Alberto Díaz sufre una fractura de un dedo de la mano izquierda, lesión que se le produjo en el encuentro de la jornada vigésimo octava de la Liga Endesa ante el Hiopos Lleida (91-72), informó el club andaluz.

El internacional español se lesionó en una acción en el último cuarto del encuentro contra el equipo catalán, aunque siguió jugando, aportando en la victoria cajista siete puntos en casi 20 minutos.

El club malagueño indicó que "previsiblemente esta lesión, aunque requiere inmovilización, no debe impedirle entrenar ni jugar", aunque este lunes será sometido a diversas pruebas para dictaminar el alcance del problema físico que padece.

Díaz se une al alero bosnio Nihad Djedovic, con molestias en el sóleo de la pierna derecha y que lleva varios partidos de baja, ya que el pívot estadounidense David Kravish reapareció frente al Hiopos Lleida después de una fractura del peroné de la pierna derecha en el encuentro disputado hace seis meses ante La Laguna Tenerife.

También volvió a jugar después de tres semanas de baja el escolta estadounidense Tyler Kalinoski, quien padece un problema en la mano derecha, por lo que guardó reposo con vistas a la final a cuatro de la Liga de Campeones (BCL) que se disputará en Badalona del 7 al 9 de mayo. EFE

jrl/cb/og

Últimas Noticias

El PNV vuelve a pedir un estudio "serio" sobre la posibilidad de trasladar el 'Guernica'

Infobae

El PP compara el apagón con Adamuz porque ambos comparten un "mismo desprecio" de Sánchez

Infobae

Chloe Bibby deja el Spar Girona antes de los 'play-off' para poner rumbo a la WNBA

Infobae

El Valencia Basket vuelve a unos cuartos de final de la Euroliga quince años después

Infobae

Fallece el expolítico y abogado del Proceso de Burgos Francisco Letamendia, Ortzi

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez reactiva la campaña del PSOE en Andalucía exprimiendo la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox: “Consejos vendo y para mí no tengo”

Pedro Sánchez reactiva la campaña del PSOE en Andalucía exprimiendo la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox: “Consejos vendo y para mí no tengo”

Pedro Sánchez y Feijóo condenan el ataque a Trump: “La violencia nunca es el camino”

El ascenso de Vox tras Aragón y Extremadura se estanca en Andalucía, según el CIS: permanece como tercera fuerza, pero puede perder escaños

Cuando los vecinos del municipio ‘más rico’ de Madrid salen respondones: han conseguido parar 1.000 viviendas, un Palacio de Congresos, un hotel de lujo y un recinto ferial

La DGT lanza un número de asistencia psicológica para víctimas de tráfico: conoce cómo funciona el ‘018’ y qué servicios ofrece

ECONOMÍA

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

DEPORTES

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’