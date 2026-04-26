El base Alberto Díaz sufre la fractura de un dedo de la mano izquierda

Málaga, 26 abr (EFE).- El base del Unicaja Alberto Díaz sufre una fractura de un dedo de la mano izquierda, lesión que se le produjo en el encuentro de la jornada vigésimo octava de la Liga Endesa ante el Hiopos Lleida (91-72), informó el club andaluz.

El internacional español se lesionó en una acción en el último cuarto del encuentro contra el equipo catalán, aunque siguió jugando, aportando en la victoria cajista siete puntos en casi 20 minutos.

El club malagueño indicó que "previsiblemente esta lesión, aunque requiere inmovilización, no debe impedirle entrenar ni jugar", aunque este lunes será sometido a diversas pruebas para dictaminar el alcance del problema físico que padece.

Díaz se une al alero bosnio Nihad Djedovic, con molestias en el sóleo de la pierna derecha y que lleva varios partidos de baja, ya que el pívot estadounidense David Kravish reapareció frente al Hiopos Lleida después de una fractura del peroné de la pierna derecha en el encuentro disputado hace seis meses ante La Laguna Tenerife.

También volvió a jugar después de tres semanas de baja el escolta estadounidense Tyler Kalinoski, quien padece un problema en la mano derecha, por lo que guardó reposo con vistas a la final a cuatro de la Liga de Campeones (BCL) que se disputará en Badalona del 7 al 9 de mayo. EFE

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