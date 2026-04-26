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Condenado a seis años por patronear una patera con once migrantes desde Argelia

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Almería, 26 abr (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a seis años de prisión a un hombre de nacionalidad argelina que reconoció durante el juicio haber patroneado una patera con once migrantes desde Orán (Argelia) hasta las costas almerienses, en una travesía en la que puso en peligro la vida de los ocupantes.

La sentencia, dictada por conformidad y a la que ha tenido acceso EFE, lo condena por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con ánimo de lucro y grave peligro para la vida, además del comiso del dinero y de la embarcación intervenida.

Según los hechos probados, la embarcación partió sobre las 19:30 horas del 13 de diciembre de 2024 con once personas de origen argelino a bordo, entre ellas tres menores, que habían pagado entre 6.000 y 8.000 euros por el viaje.

El acusado, que carecía de pericia y capacitación para navegar en alta mar, recibió de la organización 50 millones de dinares por patronear la patera, una neumática de 5,5 metros de eslora con motor fueraborda.

Durante la travesía entró abundante agua por el sobrepeso, el oleaje, la velocidad y el mal estado del motor, por lo que los ocupantes tuvieron que achicarla manualmente para evitar que se hundiera.

La patera quedó a la deriva en varias ocasiones hasta que fue rescatada sobre las 12:05 horas del 14 de diciembre de 2024 por la patrullera Río Jiloca de la Guardia Civil, a unas 7,4 kilómetros al sureste de Punta Entinas-Sabinar, en El Ejido (Almería).

Los agentes tuvieron que asistir a los ocupantes por síntomas de hipotermia. La resolución declara firme la sentencia. EFE

mma/rro/sgb

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