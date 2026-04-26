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Cinco comunidades en aviso amarillo por lluvia, tormentas y fenómenos costeros

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Madrid, 26 abr (EFE).- Cinco comunidades autónomas -Andalucía, Principado de Asturias, Castilla y León, Cataluña y Galicia- están este domingo en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias, tormentas y fenómenos costeros, según indica la Agencia Estatal de Meteorología -Aemet-.

De ellas, Andalucía activará ese aviso a partir de las 21:00 horas -y hasta la media noche- en puntos de la provincia de Cádiz. En concreto, en la zona del litoral gaditano y en el área del Estrecho se esperan vientos de Levante con rachas de entre 50 a 61 km/h, y fuerza 7, al oeste de Tarifa y en el sur de Trafalgar.

Cataluña activará el mismo aviso desde las 13:00 horas hasta las 21:00 horas, por lluvias y fuertes tormentas en áreas de Barcelona, Girona y Lleida. En algunos lugares como el prepirineo barcelonés las precipitaciones podrían dejar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora así como tormentas acompañadas de granizo pequeño.

La predicción incluye al Principado de Asturias, donde el aviso amarillo estará hoy vigente desde las 15:00 horas -hasta las 22:00 horas- ante la probabilidad de lluvias que podrían dejar hasta 15 litros por hora y tormentas acompañadas en algunos casos de granizo y rachas asociadas en la parte suroccidental.

También afronta idéntico aviso meteorológico Castilla y León por lluvias y tormentas en ocho de sus nueve provincias -todas menos Soria- por lluvias y tormentas que podrían afectar a gran parte de ese territorio desde las 15:00 horas.

Mientras, en Galicia el aviso amarillo estará habilitado en las provincias de Lugo y Ourense, donde se prevén lluvias y tormentas de hasta 15 litros por metro cuadrado por hora, y donde podrían darse además rachas fuertes de viento y granizo en algunos lugares. EFE

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