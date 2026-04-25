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Xammar y Cardona consiguen el oro en la Semana Olímpica Francesa

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Redacción deportes, 25 abr (EFE).- El duo Jordi Xammar y Marta Cardona consiguió este sábado la medalla de oro en 470 Mixto en la 57 edición de la Semana Olímpica Francesa celebrada en aguas de Hyères, en la costa sur de Francia.

Xammar y Cardona, vigentes campeones del mundo de la categoría y bronce en los últimos Europeos, se hicieron con la victoria final tras firmar dos quintos puestos en las medal series, disputadas con viento de 15 a 18 nudos, informa la Real Federación Española de Vela en un comunicado.

Al triunfo en la costa francesa se une el logrado el pasado día 4 en el trofeo Princesa Sofía, en las dos primeras citas del Sailing Grand Slam, un circuito compuesto por cinco pruebas.

Estos resultados ponen de relieve el gran estado de forma del regatista catalán (RCN Barcelona), bronce en Tokio 2020, y de la mallorquina (CN Arenal), una de las parejas llamadas a tener protagonismo en Los Ángeles 2028.

“Sabíamos que teníamos una ventaja de nueve puntos y nos hemos centrado en gestionarla, siempre cerca del equipo británico, que era nuestro objetivo. Ha sido un día diferente, porque no sales a ganar como te gustaría, sino a ser inteligente y saber gestionar la situación, que no es fácil”, evaluó Xammar sobre el rendimiento en la última jornada.

Cardona, de 20 años y reconocida como la mejor regatista juvenil del mundo por World Sailing, se mostró satisfecha con el rendimiento en la prueba, en la que la pareja española fue líder desde la tercera jornada.

"Nos hemos sentido más cómodos que en el Sofía y en el Europeo, así que vamos mejorando poco a poco. Nos llevamos un balance positivo y ahora toca seguir trabajando para el Mundial de agosto en Japón con el objetivo de llegar con opciones de ganar. Llevo un año en esta clase y podemos mejorar, pero estamos en el buen camino gracias al equipo que tenemos”, señaló la regatista de Palma.

Destacó también la actuación de Silvia Mas y Alejandro de Maqua, sextos en 470 mixto tras dos segundos puestos en la jornada final, y de Patricia Suárez y Melania Henke, cuartas en 49er FX. EFE

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